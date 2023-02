“Martín es como el Nadal de la cocina”: una segunda jornada de Horeca Baleares con sabor a San Sebastián

"Me siento muy querido. Yo empecé en una casa modesta, donde tenía un montón de mujeres alrededor. Han sido todo para mí. Los equipazos y la gente que me rodea es los que me hace grande, yo solo dirijo el concierto", ha confesado esta mañana, entre lágrimas, Martín Berasategui, mientras recogía una placa, homenaje a su trayectoria, de las manos de Koldo Royo sobre el escenario de Horeca Baleares. Gracias a las décadas entre fogones a sus espaldas y a su puesto privilegiado en la Guía Michelín, por las 12 Estrellas que suma, el donostiarra ha recibido una mención especial, acompañada de una ovación, en la feria de hostelería más reconocida de las islas.

Lágrimas de Martín Berasategui y homenaje a la "padrina Youtuber" en el segundo día de Horeca Baleares El "ídolo" de los que se dedican a la cocina “Martín es como el Nadal de la cocina”, ha sentenciado Royo tras bromear con que no había podido dormir esperando ese momento. Su compañero de profesión y de vida ha destacado la trayectoria del donostiarra y ha sorprendido a su amigo haciéndole entrega de una chaquetilla con sus 12 Estrellas bordadas, "como la Selección Argentina", que el homenajeado vistió en Mallorca hace unos años y que se ha ido personalizando con el paso del tiempo. Desde Horeca, han confesado que consideran a Berasategui “un ídolo”: “Queremos que seas eterno, que no te canses de trabajar. En la guía Michelín tienes muchas estrellas, pero en la guía de personas tienes el firmamento. Mallorca es tu casa”. Un acto que ha acabado conmoviendo al chef, quien ha querido poner en valor la labor de los "maestros" y de las personas que "llenan la cesta de la compra de los cocineros". También, ha confesado que muchos de los "aplausos" que ha recibido a lo largo de su carrera "tienen que ver con Mallorca", donde encuentra una segunda casa. "Este homenaje estará en una parte de mi corazón", ha acabado añadiendo Berasategui. Al escenario también ha subido esta mañana los cocineros octogenarios Maria Gibert, “la padrina youtuber”, y el que fuera jefe de cocina del Parlament durante 17 años, Guillermo Reus Ensenyat, homenajeados por su trayectoria en la cocina tradicional mallorquina. 'Showcookings' de los mejores de las islas La celebridad de Internet -y asesor gastronómico de Horeca-, Koldo Royo, ha sido el encargado de conducir los actos a lo largo del día sobre el escenario de la instalación multitudinaria del Velòdrom Illes Balears. Un escenario que ha acogido a primera hora de la mañana a Claudio Lemos, quien ha inaugurado el segundo día de la edición con El producto local en mi cocina. El chef ha compartido con todos los asistentes una cocina kilómetro cero y ha anunciado la apertura en junio de Salvatge, un nuevo restaurante de “comida salvaje” en Selva. Javier Hoebeeck, recientemente premiado con su primera Estrella Michelín, ha sido el siguiente en exponer su proyecto Sabores de S’Albufera. El chef de Fusión19 ha sentenciado que van “a por la segunda” y ha explicado que el objetivo de su proyecto es repensar la cocina tradicional mallorquina y ser cada vez más sostenibles, premisa inicial de esta edición de Horeca Baleares. Una edición llena de Estrellas, como la de Andreu Genestra, que ha presentado la Cocina de la Estrella Verda. Tomeu Caldenteny, por su parte, ha lanzado un mensaje de “libertad” con su intervención Comer en la cocina con espíritu libre. Ha insistido en que se aprende con el paso de los años y en que la experiencia en su restaurante es “libre”: “La gente no tiene miedo a hablar y a reírse”. Además, el escenario ha acogido el Primer Campionat Millor Elaboració de Peix Descartable, que ha premiado a Ricardo Rossi, y las intervenciones de Victor Royo con su parmentier de patata trufado con pulpo, Matias Provvidenti y Fernando Macián con Més que sol i platja y las pizzas de Stefano Cossignani y Massimo Quondamatteo. Entre showcookings, la segunda jornada de Horeca Balears también ha recibido a cientos de asistentes que han visitado los más de 120 puestos que han recogido desde muestras de jamón, helado, hamburguesas y licores, entre otros productos locales. Los chefs demuestran sus habilidades el primer día de la feria de hostelería Horeca Mallorca