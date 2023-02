Helena Maleno, activista por los derechos humanos y portavoz de Ca-minando Fronteras, ha presentado esta mañana en la UIB un informe que se adentra en la ruta migratoria entre Argelia y Baleares, y que describe un camino sembrado de muertes, desapariciones y familias que se organizan para encontrar a sus seres queridos ante el desinterés de las administraciones y la policía. "Queríamos saber más sobre la ruta argelina, la segunda más mortífera del Estado español y la mas invisibilizada; la que menos atención recibe por parte de los medios, administraciones, servicios de rescate y de la propia sociedad", ha introducido esta activista, que hace un año fue nombrada doctora honoris causa por la UIB.

'Un mur d'indiferència. La ruta algeriana de la Mediderrània occidental', es fruto de un año de trabajo de campo en el punto de salida de la ruta, Argelia, y los de llegada: Almería, Comunidad Valenciana, Murcia y Balears. "La gente está asumiendo mayores riesgos y por eso ha habido un aumento del flujo hacia Balears, que está a 350 kilómetros de la costa argelina, pese a que hay caminos más cortos como por ejemplo entre Oran a Almería", ha indicado Maleno.

Las autoras del informe se han entrevistado con familias de migrantes en Argelia, y han constatado "muchas más desapariciones en la ruta de las que tenemos capacidad de contar". Asimismo, Maleno ha subrayado que las familias "están muy organizadas" para buscar a los muertos y desaparecidos. "Denuncian en Argelia y vienen también a Baleares para denunciar ante la policía la desaparición de sus familiares". En conjunto, durante el año pasado unas 2.600 personas llegaron a Balears utilizando esta ruta migratoria.

"En las morgues y en los cementerios de las islas hay muchas personas sin identificar", ha añadido esta activista. "Cuando hay constancia de un naufragio se buscan los cuerpos, pero no se invierte el tiempo necesario. Rescatan los cuerpos, se redacta un atestado y los forenses recogen el adn para una futura identificación. Pero no tienen información ante mortem, necesita que las familias informen con fotos y denuncias", ha subrayado Maleno.

Es una ruta "invisibilizada y estigmatizada", habitualmente asociada a menas y delincuencia. "Pero son personas que pueden demandar asilo, potenciales refugiados y mujeres que huyen de violencias machistas terribles. Salen familias enteras", ha advertido esta activista, al tiempo que ha destacado que se ha incrementado el número de mujeres que utilizan esta ruta y también de personas de diferentes nacionalidades, no solo argelina.

"Cuando las familias piden ayuda a las organizaciones sociales no siempre se activan servicios de búsqueda, sobre todo en Balears. Se dan muchas alertas pero las administraciones públicas no responden con las búsquedas necesarias. Al menos doce embarcaciones con destino a las islas han desaparecido desde finales de 2021 hasta ahora por no haber activado los servicios de rescate", ha denunciado Maleno.

En conjunto, el año pasado 464 personas fallecieron o desaparecieron en la ruta de emigración marítima desde Argelia hacia el levante peninsular y Baleares en 43 naufragios.

Sin respuesta de Armengol y Calvo

"Las administraciones hacen búsquedas pasivas; llaman a los barcos que hay en el mar para que avisen si ven algo. Pero creemos que hace falta que se hagan búsquedas inmediatas cuando las familias y las organizaciones sociales lanzan una alerta de desaparición. Hay muchos cuerpos y muchas familias buscando, falta voluntad política para remediarlo y así lo hemos trasladado a las autoridades de Baleares", ha indicado esta activista.

En este sentido, ha señalado que se ha reunido con la presidenta del Govern, Francina Armengol, y con la delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, para denunciar esta situación, pero sin llegar a ningún compromiso por su parte.

"Las familias se organizan en busca de desaparecidos a través de redes sociales como Facebook, donde hay muchas páginas de Harragas desaparecidos [así se denominan los jóvenes que migran a Europa]. En TikTok también hay videos de los chavales en la patera, y muchas veces esas embarcaciones después desaparecen", ha destacado.

'Un mur de indiferència' pone de manifiesto que muchas de las familias argelinas que inician la búsqueda de sus seres queridos son víctimas de estafas. Y el terreno está abonado, advierte Maleno, por la falta de información oficial que reciben de las administraciones públicas y de la policía. "Les cobran para mantener la falsa esperanza de que están vivas aún sabiendo que han fallecido en la ruta. Si la administración diera información, protegería los derechos de esas familias",

El perfil de esos estafadores incluye organizaciones sociales y abogados, tanto en Argelia como en España, y "se están lucrando gracias a la desesperación" de las familias.

Maleno ha negado la existencia de taxis patera o barcos nodriza que guian a los inmigrantes durante la primera parte del trayecto. "No es verdad. La mayoría de quienes salen de Argelia lo hacen en el marco de proyectos familiares o entre jóvenes. Lo hacen en pequeñas embarcaciones de fibra, muchas veces sin chaleco y con escasos conocimientos de navegación. Por eso hay embarcaciones que se pierden cuando se dirigen hacia el archipiélago", ha valorado Maleno.

Por otro lado, ha puesto de manifiesto que la relación entre España y Argelia "se ha quebrado", y el país africano utiliza la inmigración "como arma de negociación política" y ha vetado la posibilidad de que haya devoluciones.

"Al empezar este trabajo detectaron que se saben muy pocas cosas la ruta argelina a Balears pese a que es una de las más mortíferas. El informe es fruto de la urgencia de adivinar qué pasa desde la salida hasta la llegada", ha expresado Aina Tejero, del Fons Menorquí de Solidaritat, entidad que se ha interesado en este trabajo por la migración de menorquines a Argelia en el pasado. "En un momento ese flujo migratorio fue en un sentido y ahora es en otro, pero los motivos son los mismos: buscar una vida mejor, una segunda oportunidad", ha añadido.