El Consell de Govern ha otorgado al director general del IB-Salud la autorización previa para formalizar el convenio de colaboración entre Salud y la Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES) para la cobertura de la asistencia sanitaria de ciudadanos extranjeros temporales comunitarios y británicos por importe de 3,1 millones de euros.

Con la firma de este convenio, el IB-Salud cubrirá económicamente la asistencia sanitaria prestada por las entidades sanitarias asociadas a UBES y adheridas al convenio de los ciudadanos temporales comunitarios y británicos, siempre que estén en posesión de la tarjeta sanitaria europea (TSE) en vigor en el momento de su asistencia o documento equivalente para los ciudadanos temporales británicos, y que esta asistencia no pueda ser cubierta por ningún otro seguro. La Unidad de Admisión Corporativa del Servicio de Salud no admitirá la facturación de prestación alguna que no esté estrictamente definida en este convenio. Dentro de la colaboración planteada, la atención sanitaria que las entidades asociadas a UBES puedan dar a los ciudadanos extranjeros temporales europeos o británicos, tanto desde sus instalaciones hospitalarias como desde sus instalaciones extrahospitalarias, permitirá el espaciamiento del sistema público de salud.