Ahora hay más personas que esperan más tiempo para ser vistas por el médico en Baleares que en 2021

Se han hecho esperar pero finalmente el Servei de Salut ha publicado los datos de la evolución mensual de las listas de espera para ser visitado por el especialista o ser intervenido en un quirófano público correspondientes al pasado mes de diciembre. Unos datos en los que se constata que mientras hay más personas que esperan más tiempo para ser visitadas por el especialista, por otra parte se maquillan con un descenso generalizado en el apartado quirúrgico.

Así, el pasado mes de diciembre había 67.240 baleares esperando una consulta con el médico especialista, 6.645 más que en el mismo mes de 2021 lo que supone un incremento porcentual de casi el 11% (10,97%).

Pero lo más grave, según el reiterado mensaje que acostumbran a lanzar los gestores sanitarios públicos, es que ha aumentado la demora media para entrar en una consulta en más de 15 días en el transcurso de este año. Si en diciembre de 2021 se tenían que esperar 57,10 días de promedio para acceder al especialista, un año después son 72,64 días.

También crece el número de personas que sobrepasan el límite de 60 días aguardando ser visitados. Cómo se recordará, el Servei de Salut tiene un decreto de garantía de demora que establece que toda persona que espere más de dos meses para una consulta con el especialista podría reclamar ser atendido por otro recurso asistencial, público o privado. Una salvaguarda que no obstante está en suspenso por la declaración de la pandemia de covid-19.

Pese a la suspensión del decreto, el Servei de Salut informa de que en diciembre pasado había un total de 27.716 ciudadanos que podrían acogerse a esta salvaguarda si estuviera vigente, cifra que supone casi un 31% más que los 21.164 usuarios que se encontraban en esa situación hace un año.

En lo que sí parece haberse puesto las pilas la administración sanitaria pública de esta comunidad es en el recorte de las listas de espera quirúrgicas. Al término del pasado mes de diciembre había 13.947 baleares aguardando entrar en un quirófano público, 465 menos que en el mismo mes de 2021 (-3,23%).

Diez días menos

Aunque parezca una reducción escasa, no lo es para alguien que espera ser intervenido. La espera media ha pasado de los 133,96 días en la que se encontraba hace un año a los 123,64 jornadas que había que aguardar a finales del pasado mes de diciembre.

Estos diez días suponen una nada despreciable reducción porcentual del 7,70%.

En lo que atañe a este proceso asistencial, el decreto de garantía de demora se movía cuando estaba en vigor en parámetros más anchos. El periodo máximo antes de poder reclamar ser intervenido en otro hospital público o privado es de 180 días.

Pues bien, este último diciembre concluyó con 3.144 personas que lo habrían superado y podrían haber reclamado, cifra que es un 6,37% inferior a la de hace un año cuando en esa situación se hallaban 3.358 usuarios. Rebaja que no es para echar las campanas al vuelo habida cuenta que todavía casi uno de cada cuatro (22,5%) personas que esperan ser intervenidas se sitúan por encima de ese umbral.

38.000 consultas perdidas

Matizando que el usuario no es el culpable de las elevadas listas de espera, el Servei de Salut revela que en el 9,36% de las primeras consultas fijadas en 2022, unas 38.000 en números absolutos, no compareció el paciente. Este porcentaje de incomparecencia es el más alto de los últimos cuatro años. En 2019 no acudió a su primera visita con el especialista el 9,18%; en 2020 fue el 8,45% y el año pasado el 8,55%.

Las Urgencias son la puerta de entrada de un hospital que además condicionan mucho su actividad ya que en torno al 10%-11% de ellas acaban siendo ingresadas. Por ello hay que destacar que los servicios de Urgencias de los hospitales públicos atendieron el año pasado un 20% más de emergencias de este tipo. Las cifras absolutas marean: Se atendieron a un total de 536.251 personas, prácticamente la mitad de la población balear.

Ya por último, el año pasado los quirófanos de los hospitales públicos de esta comunidad realizaron un total de 58.094 intervenciones quirúrgicas incrementando esta actividad asistencial en un 12% frente a las operaciones llevadas a cabo en 2021. Las derivaciones de Atención Primaria a los hospitales para una visita con el especialista o una prueba diagnóstica crecieron un 5,6% y sumaron un total de 354.851.