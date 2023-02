Un centenar de personas se han manifestado este domingo en Palma, convocados por la Plataforma NAC (No a la caza), contra la ley de Bienestar Animal, que se debatirá y votará en el Congreso de los Diputados el próximo 9 de febrero.

En declaraciones a los medios de comunicación, la coordinadora de NAC, Arantxa Laguna, explicado que la manifestación que este domingo, a las 12.00 horas, se ha llevado a cabo en Palma, en Plaza de España, y en otras ciudades españolas, tiene como principales objetivos lograr "la abolición inmediata de la caza" y mostrar el "rechazo" de la ciudadanía en relación a la ley de Bienestar Animal, porque "esta no incluye a los animales más desprotegidos, como los perros de caza" y, por tanto, "no se puede considerar una ley de Bienestar Animal".

"Esperamos que el Gobierno nos escuche e incluya en la Ley de Bienestar Animal a todos los animales que ha dejado fuera, en especial a los perros de caza, en concreto, galgos y podencos, que son los animales más desprotegidos, pero también a otros como los delfines de los delfinarios o el pichón, utilizado para una modalidad de tiro", ha continuado Laguna.

Por su parte, Marina Sánchez, activista de AnimaNaturalis y voluntaria en diversos santuarios de Mallorca y del resto de España, ha asegurado asistir a la manifestación de este domingo para exigir que "se revise la ley, para que se tenga en cuenta realmente el bienestar animal", puesto que con la actual redacción de la norma "simplemente se tiene en cuenta el bienestar de ciertos tipos de animales, que son los que quizás se tienen más humanizados".

"Con la ley de Bienestar Animal todavía habrá muchos animales desprotegidos, como los perros de caza, muchos de ellos abandonados, que terminan en las perreras, o hurones, un animal también utilizado para la caza y en la industria peletera, entre otros", ha denunciado, reiterando la importancia de "abrir la mente" y "pensar más en el bienestar, porque actualmente esta palabra no está englobando a todos los animales".

La manifestación ha comenzado poco después de las 12.00 horas en Plaza de España, donde se ha leído el manifiesto, y ha transcurrido por la Porta Pintada, calle Sant Miquel y Plaza del Olivar hasta terminar nuevamente en Plaza de España.

En torno a un centenar de personas han acudido a la movilización, convocada por la Plataforma NAC (No a la caza). Entre los asistentes ha destacado la participación del candidato a la alcaldía de Palma por la coalición Progreso en Verde y Pacma, Guillermo Amengual.

Los manifestantes han gritado durante todo el recorrido multitud de consignas, tales como "no a la caza", "no es tradición es una aberración", "no es el siglo I es el XXI" y "mismos perros, misma ley".