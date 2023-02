Més per Mallorca presentó ayer una Proposición No de Ley con la que reclama que la administración estatal no denomine el catalán como «mallorquín» ni «valenciano» en las opciones de idioma en trámites telemáticos.

En un comunicado, Més denunció esta «división de la lengua» argumentando que «no tiene ninguna base filológica ni jurídica y supone una anomalía lingüística». La propuesta insta al Govern a dirigirse al Estado para defender la «normalización de la denominación unitaria de la lengua», es decir, ‘catalán’, en todos los trámites.