La mitad de los ciudadanos de Baleares cree que el PP será el partido más votado en las elecciones generales

La mitad de los ciudadanos de Baleares, concretamente el 52 por ciento, cree que el Partido Popular será el partido más votado en las próximas elecciones generales que previsiblemente tendrán lugar a finales de año. El 31% apuesta por una victoria del PSOE, el 7% por Vox y el 4% por Podemos, según la última encuesta elaborada por Quaderns Gadeso y que enfatiza la tendencia general que se puede apreciar para el conjunto del Estado español menos en Cataluña y Euskadi.

En cuanto a la posible formación de un gobierno, los ciudadanos también optan por una coalición entre el PP y Vox (41 por ciento), por delante de una reedición del gobierno actual entre PSOE, Podemos y el apoyo de fuerzas catalanas y vascas (32%). En este punto sorprende que el 13 por ciento considera posible que el PP acabe gobernando en solitario y el 5% que lo haga el PSOE, porque todas las encuestas que se han ido publicando en el último año descartan por completo una vuelta a las mayorías absolutas. Este último dato estaría relacionado con la propuesta del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo de que gobierne la lista más votada, ya que todas las estimaciones sitúan a su partido a la cabeza.

Desde Gadeso explican que el objetivo principal de esta encuesta no es la estimación de porcentaje de votos sino conocer la opinión de los ciudadanos acerca de qué partido creen, independientemente de que lo voten o no, será el más votado en los comicios generales. Por ello, añaden que se debe partir de la base de que el hecho de ser la formación más votada no significa, per se, que esta esté en condiciones de acontecer partido de gobierno, quedando a expensas de los posibles pactos postelectorales.

En cuanto a las elecciones autonómicas que tendrán lugar el 28 de mayo de este año, casi la mitad de los ciudadanos también cree que el PP será el partido más votado (47%), seguido del PSIB (40%). En cambio, el 3 por ciento de la población cree que el más votado será Vox, por delante de Unidas Podemos, Més per Mallorca o El Pi.

No obstante, la diferencia se reduce cuando se pregunta a los votantes acerca de quién gobernará las islas los próximos cuatro años y el resultado es muy igualado. El 39 por ciento estima que habrá, igual que en el Gobierno español, una coalición de los partidos de derechas, frente al 37% que apuesta por una reedición del Pacto de Progreso, lo que supondría la tercera legislatura consecutiva de la izquierda en Balears. Por tanto la encuesta de Gadeso otorga una mayor posibilidad de victoria a Francina Armengol que a Pedro Sánchez: «Parece claro que el electorado da por muerto el bipartidismo y la necesidad de llegar a pactos postelectorales, incluso para el PP, se consolida», manifiesta.

Por último la investigación pregunta hasta qué punto la ciudadanía cree que diferentes aspectos socioeconómicos evolucionarán durando este año, independientemente de los posibles resultados electorales, pero sin olvidar los posicionamientos de los diferentes bloques ideológicos que concurren a las elecciones y que pueden incidir.

Si atendemos a la situación económica, el 34% cree que empeorará y el 23%, que mejorará. Una tendencia negativa que también se observa al preguntar por la inflación: el 32% estima que irá a peor y el 27%, a mejor.

Por otro lado, el 66 por ciento considera que los salarios se quedarán igual que ahora o incluso pueden mejorar frente al 27% que lo descarta totalmente.