Clara Sanz: «La buena reacción de los alumnos a la FP nos ha sobrepasado»

¿Por qué el ministerio defiende que la nueva ley de FP es «una revolución»?

Es un motor de cambio. Convierte la FP en una ventana de oportunidades al empleo de calidad y a contar con una vida profesional y un bienestar individual y colectivo que no podremos tener si no conseguimos que la FP sea lo que todos esperamos. Es una apuesta de país y también una apuesta para cada persona que tiene que formarse.

¿Cuáles son las claves de la nueva ley?

En España teníamos un modelo que no funcionaba y era una FP para jóvenes, olvidándonos de que las personas primero son jóvenes, pero después tienen una vida profesional, cuando tenemos que hacer formación a lo largo de la vida. Por eso, uno de los puntos primordiales es convertir en un sistema único e integrado toda la FP que acompaña a las personas desde el inicio de su vida profesional y a lo largo de toda su carrera. ¿Cómo? Tres puntos clave. Primero, con una FP muy actualizada y vinculada a la empresa, para que formemos en aquello que la empresa necesita. Hemos publicado más de 30 nuevas titulaciones en sectores emergentes con un 100% de empleabilidad, como ciberseguridad, drones... y también cuidamos y actualizamos sectores clásicos, como puede ser aquí la piedra en seco, por ejemplo. Segundo, formación a la carta, con opciones de distinta duración: así, cualquiera en cualquier momento de su vida podrá encontrar la que necesite. Todas serán acumulable y acreditables, para ir construyendo un itinerario de desarrollo profesional. Última clave, el carácter dual: las empresas siempre tienen que estar presentes, no puede haber FP de calidad si los centros no trabajan con las empresas. Cualquier titulado habrá pasado por la empresa con dos intensidades posibles (dual o dual intensiva), porque tenemos un tejido productivo de pequeñas y medianas empresas y tenemos que adaptarnos a ellas, dando todas las facilidades para que entren en el circuito.

¿Cómo convencerlas para que se integren, qué ganan ellas?

Todas las empresas tienen que entender que apostar por la FP es una inversión. Cualquier gran empresa tiene un departamento de innovación a su disposición, una pequeña y una mediana empresa necesita ahora mismo más que nunca para mantenerse, para sobrevivir, entrar en un circuito de innovación, de investigación aplicada, de estar a la última y eso solamente lo pueden hacer en ese circuito de FP, trabajando conjuntamente con los centros y con estudiantes y profesorado. El mercado va a cambiar completamente y tienen que reposicionarse. Muchas de ellas solo sobrevivirán si entran en el circuito de la FP.

¿Qué puede hacer la FP por Balears, comunidad con mucho abandono educativo temprano que trata de diversificar su economía más allá del turismo?

En primer lugar, aquí y en el resto de España hemos tenido siempre la idea de que la FP no era una opción igual de buena que el bachillerato y la universidad y eso ha generado que estudiantes que aprenden de otra manera, no peor, sino de otra manera, abandonaran. Y ese es uno de los grandes lacras de nuestro sistema. Por eso cuando consigamos ubicar la FP allí donde debe estar, los estudiantes tendrán que elegir entre una vía más académica o una más profesional, igual que en el resto de países europeos, para poder decidir cómo aprenden mejor. En estos últimos cuatro años ya hemos conseguido reducir el abandono escolar, en España como en Balears se está demostrando que la apuesta por ampliar plazas y mejorar la calidad está teniendo efecto llamada y el abandono está bajando. Por otra parte, la formación no puede estar alejada de los planes de desarrollo del modelo económico del territorio.

El Govern balear quiere ahora ampliar el desarrollo de otros sectores productivos más allá del turismo y para ello es necesario con profesionales muy bien formados, lo que pasa por tener oferta de FP y por formar a los trabajadores en activo, para cualificarlos y que estén disponibles para aportar la competitividad y productividad necesaria.

¿Cómo contribuye la FP a bajar el paro juvenil?

Es uno de los grandes retos que tenemos en el país. Lo que nunca se cuenta es que de cada 100 jóvenes en situación de desempleo, solo 13 tienen un título de FP. Los otros 87 tienen otras titulaciones o ninguna. La formación es una garantía de empleo.

¿Es más fácil conseguir trabajo con un título de FP que con uno universitario?

Sin duda. La previsión es que el 60% de los puestos de trabajo exigirán tener el nivel de FP de técnico o técnico superior. Por eso muchos titulados universitarios vienen a hacer una FP que les permita acceder a un empleo. Además, las empresas ahora han entendido una cosa que la sobrecualificación no es un plus. Cada uno hace las tareas mejor si se ha formado para hacer esas tareas. Es decir, que alguien con una titulación superior pero en otra cosa hace peor unas tareas que alguien que se ha formado justo para eso. También se han dado cuenta de que la infracualificación tampoco sirve, el decir ‘contrato a cualquiera porque ya le voy enseñando’ no funciona porque si les vas enseñando procesos que ya tienes integrados en la empresa, pero los nuevos, no aportan valor añadido a la empresa.

El conseller de Educación, Martí March, defiende que en la hostelería sea obligatorio exigir una titulación, ¿está el ministerio en esta batalla?

No es una cuestión del Gobierno, sino más bien una cuestión de desarrollo de conciencia de cada sector productivo. En Europa estamos yendo a la desregulación del mercado laboral en cuanto a las profesiones. Así, más que obligar a que se tenga una titulación hablamos de concienciar a los empresarios.

Cada año hay ciclos que dejan a gente fuera, ¿cómo encontrar un equilibrio entre la demanda y los intereses de los alumnos, los recursos de la administración y las necesidades del mercado?

Teníamos un punto de partida de una oferta muy limitada porque nunca se había prestado la atención que se debía a la FP y nunca había sido noticia que alguien se quedara sin plaza. Ahora sí, y eso significa un cambio de perspectiva. Desde el Gobierno nuestra apuesta era crear en cuatro años 200.000 plazas y en tres años hemos financiado 210.000. Es decir, hemos superado nuestro objetivo y en 2023 seguiremos creando plazas. Porque es verdad que la buena reacción de los estudiantes y de las familias nos ha sobrepasado. Cada vez hay más demanda, las matrículas han crecido un 20% en cuatro años , algo que desde Europa se están planteando qué ha pasado en España para que de repente haya despuntado de esta manera. Nuestro trabajo es atenderles y procurar ajustar en la medida de lo posible oferta y demanda. No es fácil que entre las casi 200 especialidades que hay todos y cada uno encuentren una plaza justo en aquella especialidad que quieren, sobre todo porque hay especialidades que a priori pueden ser muy atractivas o ponerse de moda, pero que luego tienen poco o ningún recorrido profesional.

El ‘boom’ de demanda también se topa con un déficit de profesores, ¿qué solución plantea?

Hay un problema de profesorado, pero es que en España hay un problema de falta de profesionales en todos los sectores productivos: faltan profesionales para poner placas solares; de logística; de programación.... Y cuando hay mucha oferta en el sector privado, la tarea docente resulta menos atractiva para los profesionales. Lo que estamos haciendo es mejorar las condiciones del profesorado , por ejemplo con su inclusión en cuerpo de Secundaria, y también promoviendo un entorno de trabajo muy motivador o muy vinculado a la innovación. Por ejemplo, favoreciendo que en su horario de trabajo no solamente haya formación, sino que también puedan trabajar en proyectos y tener espacios de colaboración con otros profesionales. Además, la ley contempla dar cabida a profesionales del propio sector que tengan experiencia y un conocimiento demostrado, para que puedan venir a apoyar al profesorado.

¿El equivalente a un profesor asociado de la universidad?

Sí, algo así.

¿Las universidades quieren sumarse al carro y ofertar también FP superior?

La FP solo puede impartirse en centros de FP, esto es importantísimo. Ahora, la ley plantea colaboraciones para establecer proyectos y por ejemplo para que se reconozcan los créditos de alumnos que hayan hecho FP superior y pasen a la universidad o al revés.

El sector privado sí que se está sumando lo que es una buena señal pero a la vez algo que hay supervisar bien, ¿no?

Estamos acostumbrados a que el sector privado esté en todos los etapas educativas, pero en FP no existía porque no era atractiva. Ahora sí lo es y ahí está la prueba. No hay nada en contra de los centros privados, pero hemos de garantizar que cumplan los requisitos de calidad y están prevista todo tipo de controles y autorizaciones. También tenemos que garantizar que cualquier persona que opte por un centro privado lo haga por elección personal y no por falta de plazas en la pública.