IB-Salut acumula en dos años 106 casos de discriminación lingüística por hablar catalán en Baleares

En plena crisis por la exoneración del catalán a sanitarios para el proceso de estabilización de interinos, los datos de la Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics (ODDL) del propio Govern ponen de manifiesto que desde enero de 2020 a enero de 2023 el IB-Salut acumula un total de 106 casos de discriminación Lingüística por no respetar el catalán. Ello supone el 30% del total de casos que llegaron en este periodo y el 45% de las denuncias dirigidas al Govern en general.

El informe de la Oficina de Drets Lingüístics refleja que en el año 2021, en plena pandemia y con una mayor necesidad de los servicios de salud, fue donde se registraron un mayor número de casos de discriminación lingüística por dirigirse en catalán a sanitarios públicos. Fueron 76 de personal del IB-Salut en este periodo, lo que supone el 40% del total de las denuncias recibidas y el 68% de todo el Govern. De enero de 2022 a la pasada semana se registraron 30 casos de discriminación Lingüística en médicos y enfermeras, lo que supone un 45% de las denuncias totales contra los servicios del Govern.

Un total de 44 de los 106 casos relacionados con personal del Ib-Salut, registrados por el organismo que dependen de la Dirección General de Política Lingüística desde 2020, se han ocasionado por problemas de comunicación oral (donde el sanitario ha advertido al paciente que si le habla en catalán no le entiende) y 13 de ellos con el agravante de «actitud inadecuada del personal» sanitario cuando el paciente se ha dirigido a ellos en catalán, según el informe de Política Lingüística. En 2021 fue donde más problemas se detectaron con 35 casos de incomprensión oral y 12 casos con la actitud inadecuada del sanitario hacia el paciente que le habla en catalán añadida.

El informe de la ODDL advierte que las denuncias registradas contra el IB-Salut son mínimas respecto a las que se producen: «No se puede perder de vista que los casos que llegan a la Oficina son indicativos de un problema mucho más amplio. Las personas que se dirigen a la ODDL son normalmente las que han intentado ejercer el derecho de expresarse en catalán y no han podido. Pero son muchísimos más quienes de entrada renuncian a su derecho cuando el interlocutor no se expresa en catalán o cuando el contexto no les invita a hablar en esta lengua». También asegura que muchas de las renuncias a hablar catalán en el ámbito sanitario se producen cuando los pacientes creen que ello les puede producir «un coste en su bienestar».

Un caso ocurrido hace unas semanas es el de una mujer que se dirigió a un centro de salud de Palma y una enfermera de ginecología le espetó: «Si no me hablas en castellano te voy a hacer un mal diagnóstico».