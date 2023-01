Francina Armengol se ha pronunciado hoy por primera vez de la crisis abierta en el Pacto entre su partido, el PSIB, y sus socios de Més y Podemos por la exoneración del requisito de catalán a médicos y enfermeras en el proceso de estabilización de interinos. Armengol ha asegurado, tras el acto de presentación del proyecto de reforma de Son Dureta: "Estamos trabajando para hacer posible el uso del catalán en la administración pública, no solo en la sanidad y evidentemente hablamos con nuestros socios de Govern como hemos hecho siempre desde la normalidad absoluta y desde la voluntad de hacer posible que cualquier ciudadano pueda ser atendido en cualquiera de las dos lenguas oficiales". La presidenta ha añadido que están trabajando en "medidas que adoptaremos en los próximos días especialmente en el área de salud".

De todas formas, en ningún momento Armengol se ha referido a escuchar las peticiones de Més, de la Obra Cultural Balear (OCB) o del Sindicato Stei que reclaman la exigencia del requisito de catalán y dar dos años a médicos y enfermeras para acreditar el nivel B2. La jefa del Govern ha hablado de facilitar cursos y de medidas que pondrán al alcance de los sanitarios para que aprendan y entienden el catalán, pero sin ningún requisito de conocimiento de la lengua propia de Balears para hacerse con una plaza fija en la sanidad pública balear.

Es más, la presidenta del Govern ha defendido los argumentos utilizados por Salud para exonerar del catalán a los sanitarios, apuntando que el decreto que les daba dos años para acreditar el nivel de catalán fue tumbado por la Justicia y aplican la ley de Función Pública que permite eximir en caso de categorías con déficit de personal. No obstante, este decreto fue tumbado por la Justicia sin entrar en el fondo, apuntando que esta cuestión debía ser regulado por una ley y no por un decreto. Desde Més, OCB y el Stei también aseguran que no se puede utilizar el argumento de que faltan médicos y enfermeras, ya que de lo que se trata es de estabilizar sanitarios interinos que ya llevan años trabajando en la sanidad de Baleares.

Por otra parte, Francina Armengol ha confirmado que convocará el Consell Social per la Llengua Catalana, tal y como reclaman Més y la OCB. Sin embargo, la presidenta ha indicado que será su convocatoria ordinaria que se celebra cada año en enero y no será una reunión específica para tratar el conflicto del catalán en la sanidad. Tal y como ha publicado hoy este periódico, un grupo de lingüistas de prestigio, nombrados por el propio Govern como miembros del Consell Social de la Lengua Catalana, ha remitido una carta a la presidenta exigiendo que "corrija el despropósito" de eximir del nivel de catalán a los sanitarios para conseguir una plaza fija en el IB-Salut.