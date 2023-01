Las tensiones que se registraron entre UGT y CCOO por el preacuerdo en el convenio balear de Hostelería se han trasladado ahora a los empresarios. Las patronales Restauración-CAEB y ABONE (ocio nocturno) han anunciado hoy que no van suscribir el acuerdo alcanzado si no se reconoce que las condiciones de estos negocios no pueden ser las mismas que las de un establecimiento de alojamiento, y han afirmado que pese a que mantienen «excelentes relaciones con los hoteleros, lamentan que no es así con la federación hotelera de Mallorca» que preside María Frontera.

Los presidentes de ambas organizaciones empresariales, Alfonso Robledo y Miguel Pérez-Marsá respectivamente, coinciden al denunciar que se sienten ninguneados por la patronal hotelera, alegando que en ningún momento se les ha tenido en cuenta durante la negociación del convenio. Ambos reconocen que ese mismo malestar se dirige a los sindicatos, con los que se han pedido reuniones sin que finalmente éstas se hayan podido celebrar. Por todo ello, se ha emitido un comunicado en el que se anuncia que «Restauración-CAEB y ABONE no se sentarán en la mesa de negociación del convenio mientras que la Administración y sindicatos no reconozcan que un bar no es un hotel» y que la situación de un trabajador de un establecimiento de alojamiento no es la misma que la de un bar o una discoteca, por lo que se exige que se tengan en cuenta sus particularidades. Hay que recordar que el preacuerdo alcanzado contempla una subida salarial del 5% para este año y del 3,3% para 2024. Tensión entre patronales Robledo añade que «nuestra relación con los hoteleros es excelente pero la patronal hotelera, con la que compartimos sede en CAEB, podría habernos avisado con antelación del preacuerdo y así darnos margen para poder proponer nuestras particularidades». De este modo, se admite que las patronales de restauradores y ocio nocturno están «dolidas» con el resto de agentes sociales. Al respecto, se añade que «no volveremos a consentir que nos avisen dos horas antes de la reunión de la comisión negociadora para acudir a ratificar un acuerdo que no beneficia a nuestros sectores, solo para que ellos cumplan con las formalidades de la constitución de la mesa». Respecto al Govern y los sindicatos, se subraya que no se da crédito a que «se sienten con los grandes empresarios y no con los pequeños que son los que sufren para cubrir gastos, y encima ofrecen más trabajo a la gente durante todo el año». En este sentido, se recuerda que restauración y ocio nocturno dan empleo a miles de trabajadores de las islas.