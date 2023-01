⚠️AVÍS GROC PER NEVADES⚠️

Demà esperam l'arribada una massa d'aire polar continental que desplomarà la cota de neu fins els 300 m. Les nevades es poden donar a Tramuntana/Llevant



Tenim avisos per temporal de mala mar amb ones de 3-4 m i tramuntanada a Menorca amb cops de 70 km/h pic.twitter.com/OawZ1zGvRQ