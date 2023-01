La Obra Cultura Balear (OCB) interpuso el 3 de enero dos recursos de reposición contra las bases que regulan las convocatorias de concurso-oposición y de concurso extraordinario para la estabilización del personal interino del IB-Salut. Según la OCB, estas bases no se adecuan a la legalidad porque, a diferencia de lo que ocurre con el resto de trabajadores de la administración pública, en el caso del personal sanitario no se aplica la moratoria de dos años para acreditar conocimientos de catalán que establece el Decreto Ley 6/2022, sino que se les concede una exención vitalicia de conocimientos de catalán, discriminatoria para los pacientes, políticamente inexplicable y jurídicamente impugnable. La entidad cultural ha pedido una "rectificación urgente de este despropósito" al Govern y ha anunciado que, si esta rectificación no se produce, "interpondrá un recurso contencioso administrativo contra las bases generales y contra las convocatorias específicas publicadas día 20 de diciembre de todas las categorías en las que se prevea la exención del catalán para acceder a una plaza de funcionario, y pedirá cautelarmente la paralización de todos los procesos selectivos puestos en marcha".

La OCB recuerda que, de acuerdo con los datos de la Memoria 2020-2021 de la Oficina para la defensa de los derechos lingüísticos, que se presentó hace sólo unos días, el Servei de Salut es el organismo autonómico que más expedientes sobre vulneración de derechos lingüísticos ha generado durante el período comprendido entre diciembre de 2020 y diciembre 2021: 79 sobre un total de 208, lo que representa un 38% del total y un 66% de los casos que afectan a la Administración autonómica. "Estos últimos años se ha hecho un uso abusivo e indiscriminado de la dispensa de los conocimientos de catalán como requisito de acceso al IB-Salut, prevista en la Ley 4/2016, como una medida excepcional y debidamente motivada; un uso fraudulento de esta excepción que ha sido reiteradamente criticada por la OCB". La entidad se refiere a exonerar del conocimiento de catalán cuando se produzca una falta o insuficiencia de profesionales. "Esta excepción -continua la OCB en un comunicado- no resulta ahora de aplicación: en primer término porque no se da el supuesto de “falta o insuficiencia de profesionales”, ya que se trata de plazas ocupadas en la actualidad por este personal interino; pero sobre todo, y, en segundo lugar, porque es de aplicación la normativa que regula específicamente estos procesos de estabilización, el Decreto Ley 6/2016". El citado decreto "prevé el requisito de catalán con la moratoria de dos años para acreditarlo, y que se aplica al resto de los procesos de estabilización de interinos de toda la administración, incluyendo los relativos a plazas de personal estatutario de IB-Salut distintas de las de médicos y enfermeros", incide la OCB.