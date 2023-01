Més per Mallorca ha anunciado hoy que quiere eliminar todas las plazas todavía existentes en la bolsa de alojamientos turísticos del Consell de Mallorca, que permitirían abrir nuevos establecimientos tras la moratoria de dos años de la Ley Turistica. De esta forma, Més pretende "reducir el techo de plazas y caminar hacia un mayor decrecimiento turístico". Su secretario general y candidato al Consell, Jaume Alzamora, ha anunciado que la formación ecosoberanista incluirá en su programa electoral esta propuesta con el objetivo de impulsarla a partir del próximo mes de mayo.

Alzamora ha advertido al resto de partidos del Pacto (PSOE y Podemos) que "los datos actuales de saturación turística nos obligan a dar pasos de gigante hacia el decrecimiento turístico, por tanto, los partidos que no planteen en su programa electoral medidas para que la actividad turística decrezca, que no cuenten con Més". El candidato ecosoberanista y conseller insular ha recordado también que "no existe un crecimiento turístico sostenible, tal y como plantea el nuevo PP de Marga Prohenes que quiere seguir sin poner limitaciones al turismo".

Por su parte, Lluís Apesteguia, coordinador general de la formación y candidato a al Govern, ha anunciado que el programa electoral de Més para las elecciones de mayo incluirá también mantener la moratoria de nuevas licencias turísticas, al tiempo que ha apuntado que su formación dirigirá toda la política territorial, tanto del Govern como del Consell, al decrecimiento del número actual de plazas en uso.

Exigen al Govern suprimir la promoción turística

Coincidiendo con la primera jornada de Fitur 2023, Més ha vuelto a recomendar que se haga efectiva su propuesta de suprimir la promoción turística por parte del ejecutivo autonómico, especialmente en las grandes ferias como la que ha arrancado hoy en Madrid, y que centre su actividad en la gestión turística sostenible Además, defienden que el Consell de Mallorca reoriente su actividad para la sostenibilidad del sector con dos grandes objetivos: decrecimiento y diversificación. En este sentido, Apesteguia ha recordado que “los datos de saturación turística y de presión humana de la última temporada, sumado a las previsiones de Aena y del Ministerio de Fomento de aumentar un 55% el número de pasajeros anual del aeropuerto de Palma entre 2022 y 2026, hace imprescindible avanzar la propuesta de Més y dejar ya de hacer promoción en las grandes ferias por parte del Gobierno»