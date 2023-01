La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha evitado posicionarse sobre el protocolo de aborto de Castilla y León y ha afirmado que "no entraré en el juego de PSOE y Vox". En cambio, la 'popular' ha replicado que le preocupan "mucho más" las rebajas de penas a violadores como la que adelantaba esta mañana Diario de Mallorca a raíz de la aplicación de la ley del solo sí es sí: "Conocemos la rebaja a un violador aquí, no en Castilla y León". Además ha cargado contra la presidenta del Govern, Francina Armengol, por "no criticar" esta ley y mantener que Pedro Sánchez es "un valor" después de que se aprobara la normativa: "Supone el mayor retroceso en décadas en la protección a las mujeres".

Rebajan dos años la pena al violador de dos mujeres por la ley de ‘solo sí es sí’ El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de hoy un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León sobre cualquier actuación que vulnere o menoscabe la ley estatal de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, según informan fuentes de Moncloa a El Periódico de España. Se trata de un paso previo antes de acudir al Tribunal Constitucional. Derivación a salud mental de las mujeres "que lo requieran", una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo son los tres principales servicios que Castilla y León quiere para las mujeres embarazadas, incluidas las que manifiesten su voluntad de abortar.