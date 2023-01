La conselleria de Educación y Formación Profesional da a los profesores de FP de Baleares un plazo de tres años para acreditar un grado universitario y subir de nivel laboral (y cobrar como los profesores de Secundaria). Así se acordó ayer en la mesa sectorial celebrada con los sindicatos (la primera tras la celebración de las elecciones sindicales) en la que se presentó el borrador del procedimiento a través del cual los docentes del cuerpo de Profesores Técnicos de FP (en proceso de extinción debido a la entrada en vigor de la LOMLOE) se integrarán en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

En el encuentro celebrado en la sede de Educación quedó fijado que el procedimiento arrancará el próximo 27 de enero y concluirá el 24 de febrero "para todo el profesorado que cuente con el título universitario correspondiente". Esto supondrá que este colectivo pasará del nivel A2 al A1, con lo que su sueldo se incrementará. La subida de sueldo se hará con carácter retroactivo desde el momento que se aprobó la LOMLOE, el 19 de enero de 2021. Cobrar igual que los profesores de Secundaria era una reivindicación del colectivo, que lleva desde que se aprobó la nueva ley orgánica esperando que se regulara el proceso.

Los representantes sindicales y los de Educación también aprobaron ayer abrir un plazo para aquel profesorado que no tiene título universitario pero que está en proceso de sacárselo. Este grupo tiene algo menos de tres años para presentarlo: el plazo es entre el 1 de septiembre de este año y el 19 de enero de 2026. Mientras no acrediten estar en posesión de este título universitario estos docentes podrán seguir dando clase pero se mantendrán en el nivel A2. Y Educación ya no contratará a más profesores sin titulación para dar clases en FP.

La entrada en vigor del nuevo requisito para el profesorado de FP ha coincidido este año con las dificultades de la conselleria de Educación para conseguir docentes para algunas asignaturas de algunos ciclos, según han denunciado sindicatos como CCOO.