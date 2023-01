Los medios policiales para vigilar y proteger a las víctimas del maltrato familiar siguen siendo insuficientes, especialmente en Balears. La estadística refleja que que cada agente de las islas que tiene encomendada la misión de proteger a las mujeres maltratadas ha de encargarse de una media de 150 víctimas. Es un porcentaje que representa más del doble que la media nacional sobre mujeres protegidas por cada agente policial.

Según los datos de seguimiento de las casos que se denuncian que elabora el Ministerio de Interior, referentes al pasado mes de diciembre, en estos momentos hay en Baleares un total de 1.513 mujeres maltratadas que precisan de protección policial. Es una labor que no únicamente se le encomienda a la Policía Nacional, sino que se reparte entre el resto de fuerzas de Seguridad del Estado. Es imposible que una sola persona se pueda encargar de realizar un seguimiento de más de 150 víctimas, lo que demuestra la necesidad urgente de que este servicio debe mejorar con más efectivos.

Los responsables policiales dividen la intensidad de la vigilancia en función del grado de riesgo que sufre cada una de estas mujeres que ha denunciado a su pareja tras sufrir una amenaza o una agresión física. Interior contempla que en estos momentos hay en Balears 231 víctimas en una situación de riesgo extremo, es decir, precisan de un seguimiento y protección continua para evitar que puedan volver a ser atacadas de nuevo por su agresor. También es muy elevado el número de mujeres en situación de riesgo alto, que son un total de 911 víctimas. En cambio, la cifra de riesgo mínimo se sitúa en 371 casos.

Balears lleva varios años encabezando la comunidad autónoma donde el nivel de agresividad en el ámbito familiar es el más alto del país. No lo lidera por el número de casos, sino por el porcentaje de denuncias en relación al número de habitantes censados. A pesar de que las cifras son muy alarmantes, los expertos recuerdan que estas estadísticas no tienen en cuenta que muchas de los casos los protagonizan turistas, que no aparecen censados, lo que dispara el porcentaje.

Los representantes de la Policía y de la Guardia Civil han venido denunciado en reiteradas veces la falta de efectivos para poder realizar un seguimiento adecuado de las mujeres que han sufrido la lacra del maltrato. Por ejemplo, la Asociación Independiente de la Guardia Civil afirma que, frente al récord de asesinatos machistas que se produjo el pasado mes de diciembre y que ha continuado en los primeros días del año, el número de efectivos dedicado a la protección se está reduciendo. Y ello se debe a que las plantillas de agentes son cada vez más reducidas, por lo que es lógico que se destinen menos efectivos a esta labor de protección.

Este problema de falta de personal dedicado a la protección de víctimas se extiende por todo el país. A nivel nacional, según reflejan las estadísticas policiales, cada agente de seguridad tiene encomendada la protección de 60 víctimas en situación de riesgo. Y si ya es grave es la situación en todo el país, mucho peor es en Balears donde la cifra supera la media nacional, de allí que las fuerzas de seguridad vienen reclamando la necesidad de reforzar este servicio. Los expertos insisten en que la protección es una tarea básica en el proceso de atención a las víctimas maltratadas.