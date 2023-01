La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha mostrado hoy sus dotes de políglota grabando un vídeo en perfecto alemán e inglés para explicar a los residentes extranjeros en Baleares que deben inscribirse para votar en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. La popular les anima a que con su voto "pueden decidir el futuro" eligiendo a sus alcaldes y concejales. Prohens ya se reunió ayer con entidades y colectivos de extranjeros en las islas para relatar el proceso de inscripción y la necesidad de llevar residiendo en Baleares durante tres años en el caso de los europeos y cinco años para los procedentes de otros países.

El PP, junto a Més per Mallorca, se han lanzado a la caza del voto extranjero que solo puede votar en las elecciones municipales y no en las autonómicas ni insulares. Los ciudadanos que proceden de países que no son de la Unión Europea pero tienen acuerdos de participación electoral con España tienen hasta el próximo domingo día 15 para inscribirse y manifestar su intención de votar. Los de la Unión Europea cuentan hasta el día 30 de enero. Conocedores de esta circunstancia, el PP está intensificando su campaña para animar al voto de estos colectivos para los comicios municipales y ha puesto a su disposición una página web donde se les detalla los requisitos para ejercer su derecho a voto, tal y como les detalla en el vídeo en alemán e inglés grabado por Prohens.

Més carga contra el PP por criticar el límite a la venta de casas a extranjeros

El coordinador y candidato de MÉS por Mallorca, Lluís Apesteguia, ha respondido hoy a la presidenta del Partido Popular, Marga Prohens, que ayer manifestó durante un encuentro con extranjeros que la propuesta impulsada por la formación ecosoberanista de limitar la venta de viviendas a no residentes "criminaliza" a los foráneos con casa en la isla. Apesteguia ha lamentado que «el nuevo PP de Marga Prohens sigue recordando al PP de siempre, ya que prefiere facilitar la especulación inmobiliaria a los extranjeros ricos que garantizar y facilitar el acceso en la vivienda de los residentes en la isla».

El líder de Més ha recordado que «la propuesta que impulsamos desde MÉS por Mallorca tiene como principal objetivo favorecer el acceso a la vivienda de los residentes en la isla, independientemente de su nacionalidad o lugar de nacimiento». Apesteguia también celebró que los partidos del Pacto de izquierdas, en referencia a PSIB-PSOE y Podemos, vean con buenos ojos la propuesta impulsada por MÉS por Mallorca de limitar la venta a no extranjeros.