Aunque su terrorífico nombre puede suscitar alarma (alude a un calamar gigante, un monstruo marino que según la mitología escandinava se esconde en las profundidades del océano y de vez en cuando asciende a la superficie para hundir barcos con sus poderosos tentáculos), lo cierto es que la subvariante del SARS-CoV-2 denominada Kraken ya circula por este archipiélago, confirmó ayer el jefe de Microbiología de Son Espases, Antonio Oliver.

«Se trata de una variante de una subvariante de ómicron», comenzó el experto recordando que esta última capitalizó la atención de la pandemia tras ser detectada inicialmente en Botsuana (África) a comienzos de noviembre de 2021y que alcanzó una gran notoriedad por el elevado número de contagios que ocasionó.

Las subvariantes de la ómicron se fueron denominando de forma correlativa desde la BA.1 hasta la BA.5. Pues bien, la Kraken que habría circulado inicialmente por Estados Unidos sería una derivada de la BA.2, explicó Oliver.

«Es una evolución de la BA.2 que ha aparecido inicialmente en Estados Unidos y ya circula por Europa, por España y por Baleares», detalló el microbiólogo jefe revelando que habrían detectado su presencia en la última semana del año recién acabado.

Sobre su grado de difusión en este archipiélago, Oliver señaló que hasta el momento es la causante de entre un 2% y un 3% del total de casos secuenciados, aunque no dudó de que en breve esta variante estará detrás de un porcentaje mayor de infecciones.

Como se recordará, Microbiología de Son Espases no ha bajado la guardia frente a la covid y realiza secuenciaciones genómicas de forma aleatoria con los casos leves diagnosticados en los centros de salud que no requerirían de hospitalización. De la misma manera, estas secuenciaciones en las que se analiza el genoma completo del virus causante de la infección se están llevando a cabo en todos los casos en los que el paciente ha requerido ser hospitalizado. «Parece que es más contagiosa pero no provoca una enfermedad más grave», tranquilizó Oliver revelando que aún no han detectado ninguna de las mutaciones circulantes por China y sin dudar de que la Kraken ganará peso porcentual en las próximas semanas pese a que en estos momentos, reiteró, el virus respiratorio que más circula es el de la gripe.