Un total de 37 migrantes de las 61 llegadas a Baleares en patera el pasado Día de Reyes fueron trasladas a Valencia. El motivo de este viaje es que están consideradas personas especialmente vulnerables. Entre ellos se encontraban subsaharianos, familias completas o mujeres magrebíes.

Estos migrantes llegaron el pasado Día de Reyes a la costa balear procedentes del norte de Argelia. A lo largo de la jornada del pasado viernes, tres pateras llegaron a las islas con un total de 61 personas a bordo.

La primera embarcación llegó sobre las tres menos cuarto de la madrugada del viernes a Cala Santanyí. A bordo viajaban 22 personas de origen magrebí y subsahariano. Unas horas después, sobre las diez menos cuarto de la mañana, una patera de pequeño tamaño llegó a es Caló en Formentera. En el interior viajaban 21 personas.

La jornada de migración masiva desde las costas de Argelia a Baleares se completó a las once y diez de la mañana. Un total de 18 personas, entre magrebíes y subsaharianos alcanzaron la costa de Cabrera.

Todas estas embarcaciones fueron captadas en primera instancia por el radar del Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE). A continuación efectivos de la Guardia Civil se movilizaron en patrulleras y también acudieron embarcaciones de Salvamento Marítimo.

Por su parte, agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional incoaron un expediente de devolución a los migrantes argelinos. No obstante, al no ser reclamados en su país, no se ha hecho efectivo.

Mientras que los colectivos considerados más vulnerables, después de tomarles la filiación y las huellas dactilares, fueron trasladados a Valencia. Efectivos de la Cruz Roja se encargaron de prestarles atención.