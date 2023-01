El sector agrario teme restricciones en abonos, cultivos y ganadería

Existe mucha preocupación en el sector agrario mallorquín por las consecuencias que pueda traer acarreadas la aprobación del decreto que declara Zonas Vulnerables de Contaminación Agraria (ZVCA) con la mitad de Mallorca delimitada por contaminación de nitratos. Las organizaciones agrarias, en especial Asaja y la Unión de Cooperativas, han presentado una batería de alegaciones al Govern para que suavice el decreto.

Joan Simonet, gerente de Asaja, aseguró a este periódico que «ello terminará con importantes limitaciones del tipo de abono, cultivos que necesiten menos fertilizantes e incluso limitación a según que tipos de ganadería que produce nitratos». Simonet criticó también la zonificación: «Nosotros entendemos que algunas zonas como las de sa Pobla o Muro puedan ser declaradas contaminadas por nitratos debido a los muchos años que se utilizan fertilizantes. No obstante, que Algaida o Inca también se consideren contaminadas cuando prácticamente no existe actividad agraria desde hace décadas me parece ridículo». En este sentido, el gerente de Asaja recordó que «muchas de las depuradoras del Govern vierten al subsuelo y ello es una fuente de contaminación importante, por lo que no se puede culpar a todo el sector agrario de la contaminación».

Por su parte, la Unión de Cooperativas de Balears, en sus escritos de alegaciones, va en esta misma dirección. «Se debe revisar la zonificación en base a la carga de nitrógeno de origen agrario y la carga de nitrógeno de origen humano. Asimismo, solo incluir aquellas zonas que superen los 50 miligramos de nitratos por litro y aquellas donde la fertilización agraria supone un riesgo objetivo para la contaminación de acuíferos. Se deben realizar controles que permitan diferencia la contaminación de origen agrario a la de origen humanos», aseguran las cooperativas.

Límites de 50 miligramos/litro

El Govern ha establecido un límite máximo de 37,5 miligramos de nitratos por litro, argumentando que es lo que dictamina la Unión Europea. No obstante, en la batería de alegaciones de las organizaciones agrarias hacen constar que «la Directiva de Nitratos del Consejo de Europa apunta a un mínimo de 50 miligramos de nitratos por litro de agua para delimitar la contaminación».

Desde ASAJA critican que Medio Ambiente no acredite con estudios que la contaminación es a consecuencia de la actividad agraria. «La declaración de zonas contaminadas propuesta no se basa en datos científicos que demuestren que el origen de los nitratos es agrario y reconoce que es necesario llevar a cabo estudios que permitan determinar cuál es el origen de los nitratos. En consecuencia, es necesario llevar a cabo estos estudios científicos previo a la elaboración del decreto», apunta una de sus alegaciones. De igual modo, califican de que el proyecto de decreto «vulnera el principio de igualdad y entra dentro de la arbitrariedad» al excluir algunas zonas de la delimitación de contaminación e incluir otras con similares volúmenes de nitratos.

Silencio de Agricultura

El Consell Consultiu se sorprende de que la conselleria de Agricultura no haya presentado alegaciones al decreto existiendo controversia en el sector. El dictamen lo deja así de claro agrario: «El silencio de la mayoría de las consejerías, en especial la de Agricultura, concilia mal con el principal objetivo que persigue este trámite, que no es otro que garantizar la coherencia de la norma proyectada con el resto de políticas públicas y, en particular, el efecto del cumplimiento de la futura norma. Esta observación deberá ser tenida en cuenta en futuros expedientes», concluye el dictamen.