Turismo convoca la contratación de patrocinios y excluye a clubs deportivos

La conselleria de Modelo Económico, Trabajo y Turismo publicó ayer en el BOIB el pliego de condiciones para la contratación de patrocinios turísticos para 2023 y en el que especifica que quedan excluidos los patrocinios a clubs y equipos deportivos.

Desde el Ejecutivo autonómico explicaron que ello no es novedad y que en anteriores convocatorias se hizo lo mismo de excluir a los clubs deportivos. Añadieron que en este caso lo que se busca es patrocinar eventos y por ello están incluidos los torneos de tenis de la ATP, la Challenge Vuelta Ciclista a Mallorca y torneos de golf. Las mismas fuentes indicaron que la novedad de este año es que se realizará un concurso público, mientras en años anteriores se contrataba mediante contratos negociados.

No obstante, creó revuelo la exclusión de clubs deportivos de la convocatoria de patrocinios, especialmente después de la crisis que se originó en el Consell de Mallorca por el patrocinio turístico de 1,8 millones al Real Mallorca para poner el nombre de la isla al estadio de Son Moix. Hay que recordar que los de Més per Mallorca se plantaron y estuvieron a punto de romper el Pacto en el Consell durante el mes de agosto al considerar que Mallorca estaba saturada y no era el momento de pagar dinero público para promoción turística. La situación se arregló con el cambio de fórmula del patrocinio y en vez de turístico fue social y deportivo. Desde el Govern indicaron también que la exclusión de los clubs deportivos de estos patrocinios turísticos no tiene nada que ver con la crisis que se desencadenó durante el verano en el Consell de Mallorca.

De hecho, la propia convocatoria habla de «eventos singulares» y las principales novedades son que se ha sacado del presupuesto el dinero de la ecotasa, tal y como acordaron los socios del Pacto, y se han incluido cantidades de los Fondos Europeos. El presupuesto es de un millón de euros para el reparto entre las entidades privadas que organicen un evento de impacto para promocionar las diferentes marcas turísticas del archipiélago.

Solo en temporada baja

Por otra parte, los patrocinios de eventos singulares que subvencionará el Govern con esta convocatoria solo se podrán desarrollar durante la temporada baja. La convocatoria especifica que será de enero a junio y de 15 de septiembre al mes de diciembre.

El pliego de condiciona apunta que los patrocinios son «una plataforma muy útil y versátil que permite transmitir los valores inherentes a las marcas turísticas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y de todo Baleares».