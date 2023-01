El servicio de Microbiología de Son Espases no ha detectado ninguna variante preocupante del SARS-CoV-2, el virus causante de la covid-19, procedente de China. El gigante asiático vive en estos momentos una nueva explosión de casos de la enfermedad pandémica que hacen temer al resto del mundo por un repunte de una pandemia que ya casi se daba por finiquitada.

Por otra parte, Raúl Izquierdo, jefe de Sanidad Exterior en Balears, confirmó que los controles aeroportuarios para prevenir la llegada a este país de ciudadanos chinos contagiados solo se están llevando a cabo en los aeródromos de Madrid y Barcelona, los únicos con conexiones directas con China.

Señaló no obstante que hasta el momento no hay una decisión firme sobre cómo actuar en caso de detectar un caso positivo recordando que los confinamientos forzosos de estas personas positivas ya no están vigentes. Por tanto, un ciudadano chino que diera positivo en una PCR realizada en Madrid, por poner un ejemplo, podría desplazarse sin problemas hasta Mallorca y deambular por ella pese a haber recibido la recomendación de aislarse de forma preventiva y voluntaria. «Esta semana vamos a tener varias reuniones para ver cómo actuamos. Iremos viéndolo», adelantó el responsable de Sanidad Exterior en este archipiélago.

Antonio Oliver, jefe del servicio de Microbiología de Son Espases, confirmó que, de momento, no han detectado ninguna variante preocupante o más contagiosa de la covid procedente de China.

«Las variantes transmisibles de China son las mismas que circulan por aquí. Lo que ha ocurrido en el país asiático es que llevaban dos años encerrados y ahora, al dejarles salir, hay más transmisión también en parte por el menor porcentaje de población vacunada y la peor calidad de las vacunas», analizó la situación Oliver.

Nuevas variantes por casos

Sí alertó el responsable de Microbiología de que la proliferación de nuevos contagios en China acabe traduciéndose en la aparición de alguna nueva variante. Aunque no por su novedad deba ser obligatoriamente ni más contagiosa ni más peligrosa.

Por ello explicó que se mantienen vigilantes realizando secuenciaciones genómicas de forma aleatoria con los casos leves de covid-19 diagnosticados en los centros de salud y que no requerirían de hospitalización.

De la misma manera, estas secuenciaciones en las que se se analiza el genoma completo del virus causante de la infección se están llevando a cabo en todos los casos en los que el paciente ha requerido ser hospitalizado. «Todavía mantenemos un sistema de vigilancia activo de la covid-19», tranquilizó Oliver.

«No hay una variante más peligrosa en China que las que circulan por aquí», reiteró el microbiólogo lanzando un mensaje de tranquilidad recordando que los ciudadanos de Balears están más protegidos por dos motivos: por la vacunación masiva contra esta enfermedad y porque, a diferencia de la población china que ha permanecido aislada, aquí muchas personas ya han pasado la infección adquiriendo una inmunidad natural. La situación asistencial también está tranquila: «En estos momentos (en Son Espases), tenemos más pacientes con gripe que con covid-19», concluyó.