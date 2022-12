Un total de siete asociaciones -las patronales del comercio CBC, Pimeco y Afedeco, así como Asociación de Restauración de Mallorca, Amictur, ABVA y la Asociación de Comercios Turísticos de Palma- se han unido para decir "no al acuerdo de limitación de cruceros" en Baleares.

En un comunicado, las siete asociaciones unidas para decir "no al acuerdo de limitación de cruceros", tras una temporada de limitación en el puerto de Palma por un acuerdo "a espaldas de la normativa vigente", que adoptaron el Govern, la Cruise Lines International Association y la Autoridad Portuaria de Baleares, han solicitado a las autoridades que sean "sensibles" con la economía de Mallorca y con los efectos que tales medias provocan en las empresas.

Pues, para las asociaciones, el acuerdo que pretende limitar la llegada de cruceros "no está basado en ningún criterio medio ambiental", sino que "simplemente se basa en opciones interesadas sin contrastar". Y esto, han advertido, "lo que provocan es demonizar a un sector que es imprescindible para actividades empresariales como la restauración, el comercio y el transporte, tanto discrecional como aéreo, como ha quedado demostrado este año con el vuelo Palma - Nueva York, por ejemplo".

Derecho de la competencia

"Echamos en falta una mayor diligencia política de gestión así como la existencia de estudios e informes objetivos y no tendenciosos que lo único que hacen es confundir a la opinión pública, provocando que la única opción que pongan encima de la mesa sea la limitación basada en opiniones de unos grupos contrarios per se a los cruceros", han expresado, añadiendo además que "la huella de carbono y el cambioclimático realmente se produce por otros derroteros como por ejemplo la actividad desplegada exponencialmente sin ningún límite legal por las grandes multinacionales de la venta on line que realizan empresas como Amazon y otras".

Asimismo, las asociaciones han señalado que el acuerdo suscrito entre Govern, Cruise Lines International Association y la Autoridad Portuaria de Baleares "infringe el derecho de la competencia", al encontrarse dentro de los acuerdos prohibidos por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, en susapartados a), b) y c).

Los cruceros "son imprescindibles"

Hay que recordar que el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, apunta que "se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional".

"En particular", este artículo prohíbe "los acuerdos que consistan en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio; la limitación o control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones y el reparto del mercado o de las fuentes de provisionamiento".

De este modo, las asociaciones han reiterado que los cruceros son "imprescindibles" para la actividad de Palma y han considerado que "una limitación más --PGOU, PMUS, ZBE, etcétera-- deja sin futuro el comercio de la ciudad y por ende provocará el vaciado de la misma con los efectos que de ello se derivarán".

"En el momento actual, las empresas necesitan ayuda no limitación, pedimos que las administraciones no pongan trabas a la economía", han apuntado, al tiempo que han solicitado al Govern balear que derogue el acuerdo de limitar los cruceros o que estudien su modificación.

"Pedimos que la limitación no sea diaria, que se permitan excepciones, que se diferencien en cruceros base y cruceros de tránsito, pedimos que se distinga en las diferentes temporadas ¿Nos preguntamos qué problema hay que vengan cruceros en invierno? Palma necesita los cruceros todo el año", han expresado las asociaciones.

"Pedimos a las compañías de cruceros que sigan apostando por Mallorca, el sector empresarial y la mayoría de los ciudadanos les damos la bienvenida", han concluido.