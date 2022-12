‘On és?’, un cuento para paliar el dolor de la ausencia

La idea surge de una historia real. «Me encontraba un día en urgencias –explica Silis Campins– y una enfermera me contó su historia. Su pareja se suicidó cuando estaba embarazada de seis meses. Me preguntó si podía escribir un cuento en el cual tratase este tema para que Marc, su hijo, entendiera las pautas a seguir y los aspectos a tener en cuenta a la hora de hablar de la muerte. También de la necesidad de tratar este asunto por parte de la madre. Me parecía una cuestión confusa, delicada, abstracta y tabú... sobre todo tabú. Tenía que afrontarlo con sensibilidad y, lo más importante, responder a las preguntas de Marc».

«Elegí el título On és? en forma de interrogante porque es la pregunta que nos hacemos todos cuando alguien muere». Silis Campins, interpreta la tarea de escribir este cuento como un regalo que le hicieron ese día en urgencias. «Me martirizó la pregunta «on és?» Porque no encontraba nada más que vacío, el duelo es eso, el vacío que deja alguien que no volverá». «Me lo pensé mucho porque no sabía ni por dónde empezar... Al escribirlo tenía la necesidad de que un psicólogo infantil especializado en la materia lo revisara y lo validara. Pensé de inmediato en María Pons, la llamé para comentárselo y me dijo que sí, sin pensarlo». María Pons, psicóloga infantil, ha revisado el cuento: «Ha sido un proyecto increíble. Poder avalar un cuento que trata el tema del duelo y la pérdida de forma tan natural que el lector comprenda las pautas. También los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de hablar de la muerte y la necesidad de tratar este tema por parte del adulto ante las inquietudes del niño. Creo que es un nuevo concepto puesto que el trato de la muerte en esta sociedad se considera un asunto tabú en la mayoría de casos». «Al mismo tiempo –añade– es un concepto de duelo más sano» On és? se convierte en un recurso para el niño con el objetivo de facilitarle la comprensión de lo que ha sucedido. Lo hace a través de la identificación con el o la protagonista. También para el adulto, puesto que le facilita una herramienta en la cual apoyarse para explicarlo con más naturalidad. El cuento introduce un nuevo concepto de pérdida, abandonando la centralización en el dolor para enfocarla en el aprendizaje. «La muerte está presente en nuestra historia, cultura y en el día a día de las personas. Nuestra sociedad procesa la pérdida a través de pequeños rituales que van desde la despedida, el tanatorio o el funeral y pretende ofrecer un ritual más, no de la despedida, sino de la conexión con la persona y sus recuerdos», comenta María Pons. La ilustración corre a cargo de la publicista y artista visual Neni Vallés. Todas las imágenes han sido creadas a partir de la técnica del collage. María le explicó el significado de la palabra duelo y cómo lo trataba con sus pacientes, Neni explica que «fue un proceso mental muy enriquecedor, tener que visibilizar algo tan abstracto y que, al mismo tiempo, la imagen que creara sobre el duelo pudiera entenderse. El blanco y negro domina la imagen, mientras que los elementos que representan el duelo están realizados a partir de imágenes en color, eliminando de esta forma la connotación negativa del proceso de pérdida». Además, los protagonistas no tienen género, edad ni cultura. «Se creó un personaje en forma de niño para que cada lector pueda identificarse con el protagonista. El adulto, igual que el niño, tampoco tendrá ninguna de estas características para que cualquiera lector pueda identificarse». El adulto contesta de forma clara y concisa dando importancia a la presencia de la persona ausente a todas las actividades o pensamientos que el niño realiza. Se da por hecho que la ausencia está en todas las cosas que lo acompañarán a lo largo de la vida y que, de una manera u otra, nos han conformado como somos. En este proyecto predominan elementos naturales, que nos acompañan durante nuestra vida. También lo hace la persona que ya no está. La edición de este cuento contribuye a la divulgación de la lectura con una base emocional desde la infancia, tanto en el ámbito familiar como en el educativo. Se centra en trabajar la gestión emocional y las consecuencias de afrontar una pérdida, un tema «tabú» en nuestra cultura. El cuento transmite el cambio psicológico que produce una pérdida y lo plasma de manera ordenada y sucesiva. Es un cuento infantil de interés para cualquier niño con conocimientos lectores y capacidad para comprenderlos. También está al alcance de cualquier adulto que pueda identificarse o sentirse familiarizado con los elementos que aparecen.