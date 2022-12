Nora Müller realizó un estudio cualitativo sobre el alquiler vacacional en Pollença, “un municipio pionero en esta práctica en Baleares”. El artículo publicado en una revista científica se titula Short-term rentals and the rentier growth coalition in Pollença y lo firma junto a Ivan Murray y Macià Blázquez, ambos profesores de Geografía de la UIB.

