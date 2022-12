Nadia Akaârir, la primera persona del Cor de La Seu que cantará el 'Canto de la Sibila', en la Misa del Gallo, que tendrá lugar este 24 de diciembre, en la Catedral de Mallorca, se está preparando para "este gran honor" con descanso y ensayos, como el protagonizado esta jornada, pese a los "nervios" y la "emoción" que marcan este momento.

Así lo ha explicado Akaârir este viernes en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de los preparativos de la Misa de Matines, que se celebrará este 24 de diciembre, a las 23.00 horas, en La Seu, donde se calcula que se den cita casi 2.000 personas, para escuchar este canto Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2010.

"Todo y que empecé con el 'Canto de la Sibila' cuando tenía solo 15 años, este sábado 24 de diciembre será especial porque será la primera vez que la cante en La Seu, un templo precioso y con mucha historia, lo que hace de este momento un honor", ha dicho Akaârir, quien ha reconocido "estar un poco nerviosa" porque, además, "es una gran responsabilidad".

Por ello, se está preparando "intentando no pensar demasiado" en el momento en que tenga que protagonizar el 'Canto de la Sibila' en La Seu y con ensayos, como el último que ha protagonizado este mismo viernes en la Catedral.

Pues, como ha manifestado la propia Akaârir, "han cambiado muchas cosas", sobre todo ella, desde la primera vez que cantó La Sibila, hace seis años, pues "era una niña y no tenía la técnica vocal" con la que cuenta ahora.

No obstante, ha puntualizado, "hay algo que no ha cambiado, la inquietud por el significado y el texto del 'Canto de la Sibila' y la emoción que supone" debido a que "tiene un significado diferente a cualquier otra cosa que cantes en cualquier otro contexto. Todo lo que supone, el momento, el lugar, el significado, no tiene que ver con nada".

Con todo, Akaârir ha incidido en que cantar este sábado la Sibila en La Seu "es un placer y un honor, porque es el 'Canto La Sibila' y en la Catedral de Mallorca".

Misa del Gallo y Canto de la Sibila

Hay que recordar que el 'Canto de Sibila' es un canto de origen medieval, que trata sobre el juicio final, y que ha pervivido a lo largo de los siglos en Mallorca, y también en el Alguer (Cerdeña).

"Esta será la primera vez que una persona del coro de la Catedral cante la Sibila en este espacio", ha explicado el Mestre de Capella de La Seu, Joan Company, quien asimismo se ha marcado como objetivo de futuro que "dentro de unos años, miembros de la Escolanía Vermells de La Seu puedan cantarla".

En la Catedral de Mallorca, los feligreses podrán escuchar el 'Canto de Sibila' de la voz de Nadia Akaârir, con interludios de la Capella de La Seu este sábado en la Misa del Gallo.

La celebración del 24 de diciembre en La Seu estará presidida por el obispo de Mallorca, monseñor Sebastià Taltavull, y a la misma, según el prefecto de Liturgia de La Seu, Pere Oliver, se espera que asistan cerca de 2.000 personas, como ocurría antes de la pandemia.