Marga Prohens ironiza: «La encuesta del CIS se adelantó al día 28 de diciembre»

Marga Prohens, presidenta del PP, y Lluís Apesteguia, candidato y líder de Més per Mallorca, tiraron ayer de ironía a la hora de comentar la encuesta del CIS donde la presidenta Francina Armengol se dispara con ocho puntos sobre el PP y prácticamente deja sin representación parlamentaria al partido nacionalista.

«La encuesta del CIS de Tezanos se ha adelantado al 28 de diciembre (día de los Santos Inocentes) y nadie se la cree. Me extraña que no haya dado mayoría absoluta al PSOE», ironizó Prohens. La presidenta del PP recordó que expertos en la materia han cuestionado las encuestas electorales del Centro de Investigaciones Científicas y apuntó que «serían una broma de mal gusto» si el sueldo de José Félix Tezanos (director del CIS) no se pagara con el dinero de todos y por ello hay que sacar el espíritu crítico».

En la misma línea se ha expresado el candidato y líder Més, Lluís Apesteguia: «En estos días de fiestas navideñas prefiero no comentar tebeos», aseguró en referencia a la encuestas del organismo estatal. «Me preocupa que esta encuesta esté pagada con dinero, ya que se ve claro su rigor cuando en el caso de Balears tan solo han realizado poco más de 200 encuestas», añadió Apesteguía. Asimismo, el líder de Més recordó que pese a que les dan un 4% es en la circunscripción de todas las islas y con total seguridad en la de Mallorca, con los datos del CIS, Més tendría asegurada representación. «Pese a que algunos sueñan que no sea así», concluyó tirando de ironía.

Copa de Navidad del PP

Prohens valoró la encuesta del CIS durante la copa de Navidad con los medios. La popular aseguró que es «el año del cambio». Se dirigió a los medios para advertirles que las elecciones de mayo son decisivas: «Seréis sometidos a la máxima presión, porque cada titular vuestro influirá en lo que pase en unos meses; os bombardearán a propaganda, os querrán dóciles e intentarán intoxicaros», apostilló la popular.