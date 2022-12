Baleares se escora hacia la izquierda y el votante se define como clase media

Las encuestas que publica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), liderado por el socialista Félix Tezanos, suelen recibir el rechazo frontal de los partidos de la derecha y la desconfianza de la izquierda, aunque lo fundamental del estudio radica, no en la estimación electoral, sino en las respuestas que dan los ciudadanos a preguntas concretas.

Un ejemplo claro es que Baleares tiene un 36,1 por ciento de personas que se consideran de izquierdas frente al 30,2% que se define de derechas. Además, el 29,7 por ciento se autodenomina de centro. Aquellos situados en el extremo izquierda representan el 7,2 por ciento, mientras que los posicionados en el extremo derecha ascienden hasta el 7,9%, el porcentaje más alto de todo el Estado. En cambio, regiones como Navarra, Canarias o Asturias tienen un mayor porcentaje de personas en el extremo izquierda.

Uno de cada dos: clase media

En una de las preguntas de la encuesta, el CIS consulta a los ciudadanos acerca de la clase social a la que dirían que pertenecen. Uno de cada dos (49,2 por ciento) se define como clase media-media. En cambio, el 13,5% se presenta como clase media-baja y el 11,3 %, como clase trabajadora-obrera. Por el contrario nadie se considera de clase alta, como si ocurre en la Comunidad de Madrid (1,1%) o Extremadura (0,7%), aunque en las islas algunos (5,6%) se colocan como clase media-alta.

En cuanto a las simpatías políticas, los ciudadanos eligen al PSIB (15,3%) por delante del Partido Popular (11%), seguidos de Ciudadanos (3,2%), Podemos (2,9%) y Més (1,8%). Los bajos porcentajes revelan la clave: el 36,7 por ciento no siente propensión por ninguna formación política y, por tanto, podría acabar decantándose por alguno en los últimos meses.

Preocupación por las generales

En la investigación se incluyen varias preguntas enfocadas a conocer el nivel de preocupación por la situación de Balears. El 35,4 por ciento de los encuestados reconoce que habla o discute poco sobre la realidad autonómica y el 16,6% confiesa que no lo hace nunca. Por otro lado, los ciudadanos de las islas dan una importancia mucho mayor a los resultados de las elecciones generales (53,7% afirma que son las más importantes) que a los de las autonómicas (17%) y municipales (12,3%). Pese a ello, Baleares y Canarias son las dos Comunidades Autónomas con un mayor grado de preocupación por las cuestiones que afectan directamente a su región, en contraposición a La Rioja, Murcia o Asturias.

La encuesta introduce también cuestiones sobre la religión. En la pregunta «¿Cómo se define usted en materia religiosa?», la mayoría (38,4 por ciento) se considera católico no practicante, el 12,7% católico practicante y el 25,8%, ateos y no creyentes. En este sentido, el 37,8 por ciento no acude nunca a misa u otros oficios religiosos, mientras que el 26,9% lo hace varias veces al año.