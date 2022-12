Incentivos para que los médicos de familia vean a sus pacientes en un máximo de 2 días

Los médicos de Atención Primaria son los que han salido más beneficiados de los acuerdos alcanzados ayer en la mesa sectorial de Sanidad. Así, como reveló el director general del Servei de Salut, Manuel Palomino, se incentivará la reducción de las demoras asistenciales y se premiará a los médicos de familia que puedan visitar a sus pacientes a los dos días «como máximo» desde que estos hayan solicitado la cita.

Si se alcanzara este hito, sería como una vuelta al pasado porque las demoras medias actuales, con una Primaria desbordada que clamaba por estas mejoras, están en torno a los siete días, según los datos oficiales porque no es raro que una cita con tu médico de cabecera te la concierten a los 15 días de solicitarla.

Palomino informó también de que la plantilla estructural de los médicos de Primaria (la dotada presupuestariamente) se ampliará en 127 facultativos. La consellera Gómez abundó después que esa cifra está justificada porque este mismo año completan su formación en esta especialidad 27 residentes y que en los dos años siguientes la terminarán otros cien, cincuenta por año.

Además, en caso de decidir continuar trabajando en esta comunidad, a estos residentes se les ofrecería asimismo el complemento de fidelización de 4.800 euros anuales aprobado también ayer con este objeto.

Tras recordar la medida ya instaurada de ofrecer contratos de un mínimo de tres años de duración a todas las nuevas incorporaciones, Palomino añadió que los médicos de cabecera verán a un máximo de 35 pacientes por día, 26 presenciales y 9 de forma telemática o telefónica, mientras que los pediatras visitarán a un máximo de 25.

También habló el director general sin aportar cifras de una mejor remuneración por cubrir las agendas de los compañeros ausentes, ya bien sea por permisos o licencias o por bajas temporales.

Y, por último en lo que atañe a Primaria, también se aceptó otras de sus reivindicaciones: la desburocratización de sus tareas. Entre él y la consellera pusieron un ejemplo práctico: un paciente derivado a un traumatólogo hospitalario por un médico de familia no tendrá que volver a él si el especialista decide derivarle a su vez a un fisioterapeuta. Ahora serán los gestores del hospital los que se encarguen.

Entre las mejoras «generales», Palomino señaló el aumento retributivo de un 20% para los colectivos que trabajan a turnos, la extensión del complemento de carrera profesional a todo el personal eventual o interino, mejoras también en la «turnicidad», nocturnidad y transporte aéreo del servicio de emergencias del 061, complementos para las enfermeras especialistas y una mejor remuneración para los profesionales que tengan que rotar por hospitales diferentes al suyo para garantizar la atención en especialidades de difícil cobertura.

4.800 euros anuales para fidelizar a los residentes

La consellera de Salud, Patricia Gómez, reveló que se mejora el plus para fidelizar a los médicos que trabajan en las islas menores y se amplía a otras categorías como los técnicos de rayos, fisios, matronas o enfermeras. Añadió que se ha aprobado otro plus para fidelizar a los médicos formados aquí cuando acabe su residencia pagándoles 4.800 euros al año más siempre que firmen un contrato de al menos tres años de duración. Para los mires formados fuera el plus será de 2.400 euros siempre que firmen el contrato de tres años.