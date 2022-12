La presidenta del PP y diputada en el Congreso exigió ayer la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la rebaja de penas a ya 108 agresores sexuales gracias a la ley del ‘solo sí es sí’ aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a instancias de la ministra de Podemos.

El lunes se produjeron 19 rebajas de penas, 22 el pasado viernes, 16 condenados ya han sido excarcelados y son también 16 las comunidades en los que violadores se han visto beneficiados con la ley, según el PP.

Ayer en el Congreso, Marga Prohens preguntó a la ministra: «¿De verdad no cree que una ley mal hecha debe corregirse? ¿Qué más tiene que pasar para que alguien en este Gobierno asuma alguna responsabilidad? Señoras del PSOE, ¿qué hace la ministra Montero sentada todavía en la bancada azul?». Prohens volvió a recordar que si Montero sigue considerando acertada la ley y no piensa corregirla, «es porque ignoró a todos quienes le advirtieron que pasaría lo que está pasando: CGPJ, PP, asociaciones de jueces y fiscales. Y si ahora no quiere corregirla, ¿es porque la ley ha conseguido el objetivo que usted perseguía?».

Montero le recordó que la propuesta del PP «recupera el esquema de violencia e intimidación que desde los organismos internacionales les llaman a evitar una posible revictimización de las agredidas».