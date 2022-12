El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha hecho pública hace unos minutos su macroencuesta sobre tendencias de voto autonómico. En el caso de Balears, al haber distritos no distribuye en escaños, solo en porcentajes de voto. De todas formas, según el CIS, el bloque de la izquierda que está al frente del Govern que lidera la socialista Francina Armengol volverá a ganar en las elecciones autonómicas de mayo de 2023 con holgura. PSOE, Més y Podemos alcanzarían el 41% de los votos, mientras que el bloque de la derecha que lideraría la popular Marga Prohens tan solo alcanzaría el 26% de los sufragios.

Si nos centramos en el apartado de "intención de voto más simpatía", donde el CIS ha aplicado la ponderación para buscar la mayor aproximación a los resultados posibles el 28 de mayo, vemos como Francina Armengol se dispara consiguiendo el 28,7% de los votos, mientras que el PP de Marga Prohens tan solo el 19,5%. La presidenta incrementa su ventaja en más de 9 puntos respecto a su principal rival. Hay que recordar que en las elecciones de 2019, el PSOE aglutinó el 27,2% y el PP el 22,2%. Por consiguiente, los socialistas suben más de un punto y medio y los populares bajan casi tres. En el caso de voto directo, sin la peculiar cocina del CIS, la encuesta arroja que el PSOE consigue el 23% y el PP el 15,5%. Podemos (6,8%), Més (3,1%), Més per Menorca (0,9%), Ciudadanos (1,5%), Vox (2,8%) y El Pi (2,3%).

En cualquier caso, el CIS muestra como es Armengol quien lidera el auge electoral del Pacto de Izquierdas, ya que entre 8 y 9 puntos sobre su principal rival no hay ninguna otra comunidad que lo consiga. Ximo Puig en Valencia no llega a tres puntos y Sánchez no le saca mas de dos puntos a Feijóo, también según el CIS.

Respecto a las otras fuerzas de la izquierda encontramos como todos bajan: Podemos, según el CIS, obtendría 7,7% y el 2019 llegó al 9,7%. Més per Mallorca le otorga 3,9% y 0,9% a Més per Menorca. Ambas formaciones nacionalistas alcanzaron en las últimas elecciones el 9,6%.

Además de la caída del PP, el bloque de la derecha sufre el desplome de Ciudadanos y El Pi. El CIS da a los naranjas solo les da el 2,4% de los votos, cuando en 2019 obtuvieron casi el 10%. El Pi, según la encuesta del CIS, obtendría el 2,3% de los votos, cuando en 2019 llegaron al 7,3%. Ambas formaciones desaparecerían del mapa parlamentario según esta encuesta. De igual modo, el Centro de Investigaciones Sociológicas augura un caída importante de Vox en Baleares. Únicamente les augura un 3,8% de los sufragios, perdiendo más de cuatro puntos con respecto a los últimos comicios autonómicos.

Es cierto que el CIS ha metido en el apartado de otros partidos un 2,1% de los votos. Estos sufragios se pueden repartir por otros partidos y está incluido el anteriormente valioso escaño de Formentera.