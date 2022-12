Podemos se quedó solo en sus críticas a la escuela concertada después de que tanto el PSIB como Més per Mallorca volvieran a mostrar su apoyo a estos centros. La portavoz de Educación de la formación morada, Gloria Santiago, encendió ayer a todos los partidos de la oposición —Vox había decidido que la jornada terminaba antes del mediodía y no estuvo presente— y descolocó con su reivindicación de la educación pública en contraposición a la privada, que incluía una clara alusión al PP y al Tribunal Constitucional: «Nos permitirá tener niños y niñas que sabrán distinguir qué es democracia y qué no; que se enfrenten a los señoritos de la privada que después chillarán como histéricos desde una ventana; que se enfrenten a aquellos señoritos que se sentarán en escaños públicos y los convertirán en ciénagas democráticas; que se enfrenten a esos señoritos de escuelas privadas que después pudrirán la confianza de la justicia con una toga y una gaviota en el pecho».

Asimismo, se mostró en contra de seguir dotando de recursos a las escuelas privadas concertadas: «Nosotras solo defendemos la escuela pública, porque el dinero de todas y todos no debe subvencionar cuotas, privilegios y crucifijos en las aulas. La escuela privada no es ejemplo de modelo equitativo en ningún aspecto y la escuela concertada tiene que ser subsidiaria, no complementaria en ningún caso». Estas palabras no gustaron nada entre los partidos de la oposición y así se lo hicieron saber. Además de las quejas proferidas durante el parlamento de Santiago, la titular de Educación del PP, Marga Duran, emitió una crítica contundente: «¿No se cansa de hacer el ridículo? Ustedes son sectarios, dejan al 70% de los niños de 2 a 3 años sin una subvención de 250 euros y las listas de espera han crecido desde que gobiernan». En esta misma línea respondió la portavoz de Cs, Patricia Guasp, que criticó a los socialistas por «no salir a defender» a la concertada ante las criticas de Podemos: «Sus socios la quieren eliminar, lo han dicho bien claro».