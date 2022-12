Las gasolineras de Baleares quieren desvincularse de la aplicación del descuento en los carburantes

Las estaciones de servicio de Baleares quieren desvincularse de la aplicación del descuento de 20 céntimos por litro de gasolina una vez que desde el Gobierno central se revise su continuidad para 2023. Dado que todo apunta a que esta bonificación solo se va a mantener para los profesionales y los colectivos más desfavorecidos a partir del próximo año, lo que se reclama desde la asociación que representa a este sector en el archipiélago es que esta ayuda sea abonada directamente desde el ministerio de Hacienda, y no sean sus empresas las que tengan que rebajar el precio y posteriormente reclamar que se les devuelva esta cantidad, según ponen de relieve tanto su presidente como su secretario general, Joan Mayans y Jesús Salas respectivamente. Con una advertencia del primero: ya no hay tiempo de que las estaciones de servicio modifiquen sus sistemas informáticos si va a ser necesario aplicar cambios en la gestión directa del citado descuento.

El mantenimiento de la bonificación recibe un apoyo generalizado en las islas, aunque hay diferencias respecto al alcance que éste debe de tener a partir del próximo año. Aunque parece garantizado que la ayuda se va a seguir facilitando a los profesionales del transporte por parte del Gobierno central, el presidente de la federación que agrupa a este colectivo en las islas, Rafael Roig, defiende que el descuento debe de seguir aplicándose «durante algunos meses más» al conjunto de los ciudadanos, al mantenerse los problemas derivados de una fuerte inflación y repercutir éstos sobre el conjunto de las familias.

En cualquier caso, Roig recuerda que si su sector no recibe estas ayudas, no va a tener más remedio que repercutir el aumento de sus costes sobre sus clientes, agravando así la actual situación de una fuerte inflación.

No al «café para todos»

Por su parte, el presidente de la asociación de consumidores Consubal, Alfonso Rodríguez, también apuesta por dar continuidad al descuento, pero rechaza que el sistema adecuado sea el de «café para todos», al considerar que se está ayudando al conjunto de los ciudadanos sin tener en cuenta su riqueza. Por ello, ve más adecuado que la bonificación se prorrogue para los transportistas, recordando que si éstos encarecen sus precios sucederá otro tanto con los productos de la cesta de la compra que ellos trasladan, y para las familias «con problemas para llegar a final de mes».

Alfonso Rodríguez aplaude la gratuidad del transporte público que en Balears están impulsando el Ejecutivo autonómico y el ayuntamiento de Palma, pero opina que es una medida más dirigida a promocional el uso de éste que a ayudar a las personas con más problemas económicos, ya que una parte de ellas no puede prescindir del automóvil privado.

El presidente de Consubal coincide con los representantes de las estaciones de servicio en que la continuidad de la bonificación debe de ser gestionada directamente desde Hacienda, ante la dificultad que para éstas supondría aplicar descuentos dependiendo del poder adquisitivo del cliente.

También el secretario general de la asociación balear de gasolineras apuesta por el mantenimiento de la ayuda, aunque coincide con el presidente de Consubal en que previsiblemente no tendrá ya un carácter generalizado, que en su opinión no era una fórmula adecuada. En este sentido, Jesús Salas señala que no tiene mucho sentido el citado sistema del «café para todos», y recuerda que de la bonificación se han beneficiado incluso los extranjeros que han visitado las islas, pese a que ellos no tributan en España.

Problemas para las gasolineras

La reclamación de que a partir de 2023 se acepte desvincular a las estaciones de servicio de la aplicación de la bonificación se justifica por parte de sus representantes alegando que se ha implantado un sistema en el que «no se ha pensado en el sector», y recuerdan los problemas que ha generado en muchas empresas.

Por ello, subraya que lo mejor para las gasolineras es «recuperar una situación de normalidad» a partir del próximo año, modificando el sistema de bonificación por ayudas directas a los colectivos que lo necesitan.