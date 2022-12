Los alumnos que cursen estudios de educación superior fuera de la isla de residencia habitual podrán acceder a deducciones fiscales de hasta 1.760 euros. Esto afectará a aquellos que estén en estudios universitarios, enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, enseñanzas deportivas de grado superior o cualquier otro que se considere educación superior.

Los requisitos son: que los estudios completen un curso académico o un mínimo de 30 créditos; que la base imponible total del contribuyente no sea superior a 33.000 euros en el caso de tributación individual o a 52.800 en el caso de tributación conjunta; que el descendente que genera el derecho a la deducción no obtenga durante el ejercicio rentas superiores a 8.000 euros, y que no haya ofrecida educativa pública, diferente a la virtual o a distancia, en Mallorca.