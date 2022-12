El portavoz de El Pi, Josep Melià, reclama más recursos en innovación y denuncia que «no puede ser que los presupuestos más altos de la historia solo destinen 3,8 millones a la dirección general de Innovación». Así, critica al Govern porque «esta no es una apuesta valiente y ambiciosa» e inciden en que el Ejecutivo balear «todavía está a tiempo de rectificar y aumentar considerablemente las inversiones en innovación».

En este sentido, explica que aún quedan dos enmiendas abiertas para el trámite parlamentario que empieza hoy. La primera va dirigida a la creación de un nuevo centro tecnológico para pequeñas y medianas industriales con un millón de euros. La segunda sería para la emisión de bonos y cheques de innovación para las empresas de Baleares, con 6 millones de euros.

Asimismo, Melià recuerda que el director general de Innovación ha sido destituido «fruto de una carta firmada por los principales clústers de las islas que constata que la política de innovación no funciona». Los regionalistas no comparte que las competencias en innovación estén divididas en tres consellerías y, por ello, cargan contra la forma de actuar del Govern: «No hay una política unificada. Hace falta visión estratégica y de conjunto. El tripartito gobernante todo el día están charlando de diversificación económica, pero a la hora de la verdad no actúan en consecuencia».

Fuentes políticas apuntaron a posibles discrepancias entre Juan Pedro Yllanes y Zúñiga que habrían precipitado su marcha del organismo gestionado por Podemos. Desde el Govern negaron esta circunstancia y apuntaban a que Eduardo Zúñiga quiere emprender nuevas iniciativas profesionales fuera de Mallorca. Sin embargo, hace solo un mes los cinco clústers de empresas de innovación hicieron llegar a Armengol su malestar por la falta de apoyo del Govern.

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, se limitó a decir ayer que el vicepresidente ha tenido diversas reuniones con el sector y apuntó que ha sido «una legislatura compleja en la que hemos sufrido todos, también las empresas de los clústers». Además, aseguró que se han hecho «diversas convocatorias, no solo para impulsar sino también para ayudar» e indicó que «imagino que la vicepresidencia anunciará los cambios que haga».