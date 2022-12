La ecotasa no subirá como pedían los socios del Pacto. PSIB, PP y toda la oposición han votado en contra —Més per Mallorca y Més per Menorca se han abstenido— de la iniciativa de Podemos en la que reclamaban duplicar el Impuesto de Turismo Sostenible durante los meses de mayor presión turística y aumentarlo de manera generalizada durante todo el año, además de incluir a los chárteres náuticos. Por su lado, Més quería una subida del 10 por ciento y también ha obtenido los votos desfavorables del PSIB y la oposición, además de la abstención de Podemos durante la primera sesión de Debate de los Presupuestos Generales de Baleares.

La portavoz de Unidas Podemos, Esperança Sans, reclamaba a sus socios "altura de miras" y afirmaba que la sostenibilidad "no puede quedarse en un eslogan o en pequeños gestos". En este sentido, manifiesta que se trata de "beneficios para la sociedad local" que van enfocados a asegurar la protección del territorio, la equidad social, la conservación ambiental y la eficiencia económica. Asimismo, ante el voto en contra del PSIB y la abstención de Més, Sans ha explicitado que "no podemos encarar el futuro si no se tiene en cuenta que uno de los mayores retos que tenemos como sociedad es precisamente la lucha contra el cambio climático". Así, desde Podemos consideran que paliar sus efectos "es y tiene que ser una de las líneas básicas y prioritarias de todos los Gobiernos". Aprobadas cinco enmiendas en la primera sesión del debate de Presupuestos Generales de Baleares Desde el PSIB ya habían dejado claro en varias ocasiones que no eran favorables al aumento del impuesto y, por tanto, no han cedido ante la petición de los socios. En este sentido, justifican su voto desfavorable en que "no es el momento" porque, después del momento de crecimiento económico, el objetivo debe ser la subida de los salarios en el sector, sobre todo por el impacto de la inflación entre los ciudadanos de las islas.