Los hechos más importantes que no sucedieron en 2022

Aquí llega la historia de absolutamente todos los acontecimientos de cierta relevancia que no han ocurrido en 2022. Nuestra concentración enfermiza en los hechos reales termina por desfigurarlos y acaso desnaturalizarlos. En cambio, los eventos no materializados se mantienen lozanos y fragantes doce meses después de no haber sucedido:

Enero. El ministerio de Sanidad ha concluido que la política de tolerancia con la covid no ha funcionado, dada la propagación desatada de las nuevas variantes. Por tanto, los contagiados con el coronavirus dejan de ser víctimas para ser considerados culpables, y recibirán una sanción económica por su infección. Según el epidemiólogo Fernando Viruela, «nada acelera un proceso de curación como una buena multa». De momento se han descartado las penas de cárcel, pero el Gobierno insiste en que enfermar una vez puede ser una desgracia, pero la recaída demuestra un evidente descuido por parte del paciente. Marzo. La ministra de Defensa manifiesta orgullosa que «Yo no conozco ese medio de comunicación», en relación al New Yorker. Una encuesta llevada a cabo en la redacción de la citada revista demuestra que ninguno de sus trabajadores tiene tampoco la menor idea sobre quién es Margarita Robles. En la opinión mayoritaria, «al apellidarse Robles pensábamos que era ministra de Bosques, o que estaba fuerte y era la titular de Gimnasios». Queda así acreditada la extraordinaria ignorancia de los estadounidenses. Abril. El Govern recuerda que el uso de la mascarilla exige la convicción sobre su utilidad, por lo que multará con 500 mil euros a los negacionistas que paseen con esa prenda, en abierta contradicción con sus creencias. Junio. La inflación de patriotismo, que aumenta un diez por ciento mensual, amenaza con hundir a España. El sentimiento nacional inflamado no solo es un peligro de mayor calado que el cambio climático. La saturación de patriotas exigentes, enfáticos y sobre todo pesados conllevará el desplome del país entero al fondo del océano, arrastrando a los portugueses que no se sienten demasiado españoles o incluso a porciones de Francia. Mientras se produce el hundimiento, la orquesta del Hispanic seguirá tocando un pasodoble. Agosto. La revisión integral del Código Penal a cargo del PSOE comporta la introducción del gravísimo delito de resistencia a la malversación. Esta nueva figura delictiva castiga los casos en que los altos cargos entorpecen una iniciativa, al negarse a practicar el tráfico habitual de obsequios, comisiones y sobornos, con el riesgo consiguiente de paralización de la Administración. Septiembre. Las tantas veces citada reforma del Código Penal también determina que si un abogado solicita condenas de cien años en nombre de sus clientes y con absoluto desprecio de la ley, con el resultado de que los tribunales solo castigan a un año, los 99 restantes serán cumplidos a escote en la prisión correspondiente por los letrados que han efectuado la petición desorbitada y por sus clientes. Octubre. La Confederación Planetaria de Colegios Ultrarreligiosos concede el título de Cruzados Honoríficos a los futbolistas cristianísimos de la Selección española que han viajado a conquistar el Mundial en la tierra de infieles de Qatar. El galardón se mantuvo aun después de que los españoles fueran derrotados por los mercenarios marroquíes. Noviembre. El pleno del Parlamento Europeo denuncia a Qatar por haber brindado un trato despectivo a sus diputados, ya que ninguno recibió del emirato unas joyas de la calidad sobresaliente de los pendientes regalados por el jeque qatarí Tamim bin Hamad Al Thani a Letizia Ortiz. Diciembre. El nombramiento de una hotelera como directora general de Turismo del Govern socialcomunistaecosoberanista ha descolocado a Marga Prohens y a su esposo, que han anunciado que ofrecerán el cargo a Greta Thunberg. Los portavoces del Govern socialcomunistaetcétera han anunciado que el fichaje de una empresaria antiecotasa y que lo ignora todo de la izquierda «le permitirá empezar sin ideas preconcebidas». Reflexión dominical afrentosa: «Nadie tiene derecho a no ser ofendido y todo poderoso tiene el deber de ser ofendido».