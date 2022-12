El pasado 15 de diciembre celebramos el Clusters Day en las instalaciones del Parcbit, con el objetivo de celebrar un encuentro de la innovación de las Islas Baleares. Responsables del Govern Balear, representantes de las asociaciones empresariales innovadoras (clústers) de las islas e invitados de las regiones de Galicia, País Vasco y Cataluña. Notamos una muy escasa presencia de representantes de la Universitat de les Illes Balears, una de las «palas» de la triple hélice de la innovación (Empresas/Universidades/Administración).

Todos sabemos que la misión de las universidades es la generación y enseñanza del conocimiento. Éste se genera mediante la investigación, se transmite a través de la educación y se transfiere, normalmente, a las empresas que generan innovación y por ende, desarrollo, competitividad y prosperidad a la sociedad.

Para simplificarlo al máximo, podríamos afirmar que «desde el dinero al conocimiento, es investigación», mientras que «desde el conocimiento al dinero» es innovación.

Tal y como se proyectó en la jornada, Illes Balears presenta un balance de I+D+i calificado por la Fundación COTEC como «moderado». Nos situamos con porcentajes de inversión en I+D de los más bajos de España (y España está en la parte baja de la clasificación de la UE27). Aun así, se percibe una mejoría, durante estos últimos años, en investigación que ha sido destacado: un ratio de crecimiento del 30%, publicaciones científicas de alto impacto y algunos científicos de la UIB entre los más citados.

Sin embargo, el capítulo de la innovación sigue siendo una asignatura pendiente. Pocas start up han surgido de la universidad en los últimos tiempos, aún cuando hemos presenciado casos de éxito en el sector biotecnológico que deberían animar a la comunidad. Aparentemente se trata de casos aislados (los «Rafa Nadal» de la ciencia balear), y podemos conjeturar que el ecosistema de innovación no funciona correctamente en las Islas. Nuestro ratio de «pymes innovadoras» registradas / nº empresas totales, es de los más bajos de España.

Incluso en comunidades con mejores indicadores en I+D+i, se afirma que «hasta que el sistema no involucre decididamente a las empresas, no seremos capaces de trasladar, en términos de prosperidad, el esfuerzo público en investigación a la sociedad».

Expertos en innovación de la comunidad catalana, con más de 20 años de trayectoria en política de clústers, explican que el proceso de transferencia de conocimiento, desde la investigación académica a la empresa, es inherentemente ineficiente. El proceso de generación de conocimiento, y su transferencia a la aplicación, que puede generar ventajas competitivas a una economía regional, son actividades relacionadas, pero no directamente lineales. Asimismo, constatan que la creación de un conocimiento realmente disruptivo, es cada vez más costoso, y globalmente cada vez está en menos manos.

Dicho esto, ¿debemos pues resignarnos en Illes Balears a renunciar a la innovación?

Si vemos claramente que el sistema prioriza y premia la obtención de conocimiento académico y su publicación, muy por encima de su aplicación práctica, entenderemos por qué las 3 palas del ecosistema innovador giran a velocidades muy diferentes.

Nuestra convicción reside en creer que no llegaremos a una «economía del conocimiento» exclusivamente sobre la palanca de la investigación (mayormente pública), por tanto, si no queremos renunciar a la innovación y el desarrollo de herramientas de competitividad para la economía regional, debemos aplicar la máxima de Albert Einstein que reza: «si quieres lograr resultados distintos, no hagas siempre lo mismo».

¿Cómo podemos avanzar entonces?

En primer lugar, dar más peso en la educación y en la carrera académica a la investigación aplicada. Y aplicada a los ejes estratégicos de nuestra comunidad. Reforzar, en paralelo el papel de las oficinas de transferencia de la Universitat para que trabajen en colaboración con las empresas, no sólo con los investigadores.

En segundo lugar, aprovechar los vientos favorables de aportación de fondos europeos en este periodo 2023-2030, para realizar las inversiones públicas que refuercen la transferencia y la innovación. Baleares no dispone de ningún centro tecnológico acreditado que facilite a las empresas la realización de proyectos y validación de tecnologías. El modesto, pero único esfuerzo inversor se ha realizado en la «I» mayúscula, dejando sin recursos a la «D» y la «i» minúscula. Es tiempo de cambiar decididamente, y todos los partidos, sea cual sea su color, deberían tenerlo en cuenta en la elaboración de sus programas políticos.

En tercer lugar, activar la palanca empresarial con políticas de estímulo, instrumentos de apoyo económico y financiero específicos para la innovación, para conseguir que, desde el sector empresarial se genere demanda de conocimiento, y que esta transferencia se traduzca en ventajas competitivas para nuestra economía que nos permita resistir y crecer en un mundo completamente globalizado, y generar puestos de trabajo de calidad.

Basar todo el esfuerzo de I+D+i de la comunidad, exclusivamente en el «portaaviones» investigador académico, es un error. No cambiaremos nuestro modelo económico actual actuando sólo sobre una palanca. Este año, el Rector de la UIB manifestaba que recibirían una cifra récord de aportación económica pública. No es suficiente, ni debería ser exclusivo (ni excluyente).

Illes Balears necesita un Plan Estratégico para la Innovación de forma urgente. Un plan en el que estemos todos, en el que compartamos una visión que nos permita superar el «gap» existente con las otras CCAA españolas y con la Unión Europea en materia de I+D+i.

Nos ha faltado visión y liderazgo público para coordinar a todos los actores. No es de extrañar que ya hayamos tenido dos directores generales de innovación con resultados «muy mejorables» por decirlo educadamente, puesto que las competencias han estado divididas en 3 consellerias, dirigidas por 3 partidos políticos diferentes, y escasa coordinación de las políticas transversales con el resto de sectores económicos de la comunidad (turismo, agricultura, industria, cultura, etc).

Debemos copiar los casos de éxito de otras regiones. Basta observar que las comunidades españolas de mayor éxito han concentrado esfuerzos en grandes y únicas «agencias regionales de innovación», en redes de centros tecnológicos financiados por la administración regional, han diseñado hojas de ruta consensuadas para que todos sepamos hacia dónde vamos, qué queremos cambiar y qué queremos potenciar sobre la base de aquellos elementos que nos han traído en el pasado la prosperidad.

¿Qué papel desempeñan los clústers en este proceso?

Un clúster es una asociación empresarial que tiene como principal objetivo mejorar la competitividad de sus entidades asociadas, basando su esfuerzo en proyectos innovadores que puedan hacer más próspera la sociedad en la que se ubican. Son, por tanto, el puente más lógico y más económico para conectar a los generadores de conocimiento, con los aplicadores del mismo, y detectar las estrategias ganadoras.

Durante los últimos años no hemos observado ni un plan regional claro, ni ningún estímulo empresarial a la innovación aplicada, salvo el mantenimiento de las estructuras de investigación públicas.

A pesar de ello, los clústers existentes en Baleares han trabajado intensamente en las cadenas de valor de la biotecnología, las nuevas tecnologías y la higiene aplicadas al turismo, con resultados objetivos de mejora de ratios de facturación y beneficio, de competitividad e internacionalización de nuestras empresas asociadas.

El Clusters Day nos ha anunciado un escenario de futuro en el que, hasta 6 cadenas de valor más se quieren sumar al ecosistema (educación, cultural y creativo, náutico, marino y logístico, agroalimentario, hábitat …).

¿Nos sentamos a hablar? …