La Escuela Universitaria ADEMA ha conseguido 37 publicaciones en revistas internacionales y nacionales desde el año 2020. Algunas de las publicaciones son de gran prestigio, como Plos One, Nutrients, Academic Journal of Health Sciences o International Journal of Environment Research Public Health. De éstas, nueve trabajos han sido publicados en revistas del primer cuartil en su campo (Q1). Para el director de I+D+i, el doctor Arturo López, «es una gran satisfacción contar con un equipo humano comprometido en investigación».

Además, según explicó la escuela en nota de prensa, tienen contabilizadas 15 tesis doctorales, 3 que han sido ya defendidas y 12 que se encuentran en proceso de elaboración sobre riesgos cardiometabólicos y aspectos concretos de salud bucodental. Cabe destacar que este centro de enseñanza universitaria cuenta con el distintivo de ‘Pyme Innovadora’, que otorga el Ministerio de Ciencia.