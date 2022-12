Carles Gonyalons: «Subvencionar al Mallorca no entra en nuestra filosofía deportiva»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Por qué se va?»

Es una decisión personal, y coherente con mis críticas a quienes se aferran al cargo. En una conversación con mi pareja en 2015 ya hablamos de un máximo de ocho años.

Los «motivos personales» son la mayor mentira de las dimisiones políticas.

Me da igual lo que piensen. Se ha de normalizar la retirada, pero es cierto que una implicación máxima en la política conlleva un desgaste personal y familiar.

¿No lo promocionaban?

He tenido opciones de continuar, que no detallaré por respeto a otras personas, pero la dirección general de Deportes es la máxima ilusión en relación a mi profesión.

De todas formas, siento comunicarle que esto del Govern de Progreso se acaba.

Estoy convencido de que no. Mi única duda es si hará falta El Pi, y me cuesta imaginar que este partido vire hacia Vox.

¿Qué resultados obtendrá Més?

Como mínimo se mantendrá, es incluso posible que suba algún diputado, y repito que el Pacto continuará.

¿Su decisión se ha visto afectada por la subvención millonaria al Real Mallorca?

En absoluto. En esta decisión del Consell se hicieron cosas incorrectas. Se trasladó al Govern, donde por coherencia de Fina Santiago solo hemos apoyado económicamente a equipos no profesionales durante siete años. Subvencionar al Mallorca no entra en nuestra filosofía deportiva.

¿Era un motivo suficiente para romper el Govern?

No. Voté que no en la asamblea, después de que la escalada hiciera racional y legítimo consultar a las bases.

¿Una directora general hotelera es una burla?

No entro a valorar a una compañera del Govern, y no estoy en la pomada del partido.

Procede usted de la rama no seminarista de Més.

Salgo de Iniciativa, pero me siento muy cómodo con el proyecto de Més y las diferentes sensibilidades que lo conforman. Y hay sacerdotes de la Teología de la Liberación que han realizado un gran trabajo en América.

¿Apesteguia es un líder tuitero?

Es un líder que utiliza las redes sociales, lo cual no solo es legítimo sino lógico. Es un político carismático, con la confianza obtenida en unas primarias que son un ejercicio de democracia interna. Yo voté a la otra candidata.

¿Cuántas veces se ha fotografiado con Rafel Nadal?

Unas cuantas. La relación es buena, aunque hemos tenido alguna bronca típica entre un madridista y un barcelonista. Nos enseñó personalmente su museo, en una visita con mi admirada Ruth Mateu.

¿Tiene el teléfono de Nadal?

Tengo el contacto de su entorno.

Rudy, Lorenzo, Nadal, mejor no interfieran.

En un estudio a nivel mundial de los campeones territoriales en proporción a la población, habría muy pocos casos comparables a Balears. Se ha hecho un buen trabajo en clubes y federaciones, pero sobre todo entre técnicos y preparadores físicos.

¿Qué pasa con los padres violentos?

Vivimos una crisis de valores general, y el deporte se ve afectado por esta promoción del egoísmo y de propinar un codazo para avanzar. Se reproducen esquemas de deportes de alto nivel con niños de diez años.

Usted cuida su imagen.

Cuando llegué al cargo, tenía dos vaqueros en mi armario y el resto eran chándales. Mi esposa me dijo que en dos días de compras lo arreglaríamos, pero me estaba engañando. Hoy tengo tres americanas, nunca he usado corbata y llevo la camisa por fuera. Ah, y he dedicado menos tiempo del que querría a practicar deporte.

La ultraderecha les ha ganado la guerra de Twitter.

La ultraderecha nos está ganando la batalla social, del relato, lo cual se traslada a las redes. La izquierda ha de espabilar para frenar esta tendencia.

Usted y yo no empezamos muy bien.

No, pero lo aclaramos en una conversación privada.

Atletas trans en competiciones femeninas.

Es un debate abierto, con contradicciones y donde deben tenerse en cuenta los derechos de las mujeres que participan en las competiciones. Nuestra Ley Balear del Deporte habla de «libre participación», pero también de ajustarse a lo que decida la norma estatal al respecto.

¿Cómo se adaptó a ser hermano de un secuestrado por Al Qaeda?

No estamos marcados por esta circunstancia, hemos seguido con nuestras vidas con toda normalidad. Ahora bien, la máxima lección de fortaleza física y mental, de resiliencia, me la dio mi hermano Enric en esta situación tan adversa.