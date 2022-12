El Govern, a través de la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, ha reconocido esta mañana que la campaña de vacunación, tanto de la gripe como de la covid, no están funcionando, y que todavía hay mucha personas que forman parte del grupo de riesgo que no se han inyectado las vacunas.

Font acudió esta mañana a la XIX jornada de la Red Centinela de Balears, donde los profesionales sanitarios han presentado y analizado los datos epidemiológicos y microbiológico de virus de infecciones respiratorias agudas. La conselleria de Salud aprovecha esta jornada sanitaria para consolidar la formación de los médicos centinela, sobre todo en cuanto a circuitos, protocolos y recogida de muestras.

La director general reconoció que el programa para que la población se inyecte la cuarta dosis de la vacuna de la covid “no va por el camino que nos gustaría”. Explicó que hay muchas personas que están cansadas de inyectarse tantas vacunas para la misma enfermedad y que en estos momentos existe un cierto grado de exceso de confianza por parte de la población, porque el virus de la covid está relativamente controlado. Sin embargo, Font advirtió que este virus sigue siendo muy peligroso, que no ha desaparecido, y que todavía no se sabe cuál será la incidencia cuando a partir del próximo invierno vuelva a aparecer, tal como sospechan los expertos. La directora general insistió en que el Govern dispone de las dosis suficientes para vacunar a toda la población, incidiendo en la necesidad de que las personas mayores de 60 años se vacunen para conseguir una mayor protección. Señaló también que la población mayor de 80 años sí está respondiendo a esta campaña y que la mayoría de ciudadanos ya se ha puesto la cuarta dosis contra la covid. “La población entre 60 a 70 años es en estos momentos la más peligrosa, porque no se sienten vulnerables ante la covid. Pero no debemos olvidar nunca que los hospitales están llenos de pacientes jóvenes que también se sentían sanos”. Por ello, la directora general incidió en la necesidad de responder a esta campaña de vacunación, incluyendo la de la gripe, ya que en la actualidad están detectando muchos casos de pacientes que ya se han visto afectados por este virus.

Los responsables sanitarios del Govern no se muestran de momento preocupados por la incidencia de la gripe, a pesar de los últimos repuntes del número de enfermos, pero prevén que a partir del próximo invierno será cuando el virus tenga una mayor incidencia en la población. Por ello, insisten en la necesidad de vacunarse, sobre todo si se forma parte de la población de riesgo. De momento, según las cifras provisionales que maneja la conselleria de Salut, apenas el 40% de la población de riesgo se ha vacunado de la gripe. Sin embargo, el Govern no ha cuantificado todavía el número de dosis que se han puesto a los pacientes que acuden a la sanidad privada, ni tampoco las que se facilita de forma obligatoria a determinados grupos de trabajadores. También se esperan los datos de las vacunas inyectadas a los ancianos que están ingresados en residencia. Por lo tanto, se da por hecho de que este porcentaje de vacunación va a ser algo mayor. El Govern confía en que, al menos, el 70% de la población de riesgo se vacune.

Por otra parte, Maria Antònia Font también confirmó que el próximo año el sistema público sanitario también financiará la vacuna del papiloma. Y detalló que la novedad de la próxima campaña es que se aconsejará que esta vacuna se proporcione tanto a las niñas, como también a los niños. Font alertó que este medicamento puede prevenir enfermedades que son muy difíciles de tratar, y que en ocasiones también pueden provocar cáncer.