«La crisis climática no amenaza al planeta, amenaza a los humanos»

Antxon Olabe (Eibar, 1955) visita hoy el Club Diario de Mallorca (18:00 horas) para charlar sobre su último ensayo 'Necesidad de una política de la Tierra'. Este economista ambiental acumula tres décadas estudiando y divulgando las amenazas de la emergencia climática, y entre 2018 y 2020 asesoró a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Olabe estará acompañado por Pau de Vílchez, subdirector del Laboratorio Interdisciplinar sobre el Cambio Climático de la UIB.

El sistema de protección ecológica de la Tierra empezó hace 50 años con la Conferencia de Estocolmo. Si bien ha habido muchos e importantes avances, los diagnósticos que realiza el programa medioambiental de las Naciones Unidas nos confirman que nos hemos adentrado en una crisis ecológica sistémica cuyas manifestaciones más importantes son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad en la tierra y la degradación de los océanos.

Siempre se dice que el cambio climático amenaza al planeta. ¿No son los humanos quienes están amenazados?

Efectivamente, el planeta no está amenazado. La vida sobre la Tierra existe desde hace 4.800 millones de años y el Homo Sapiens solo lleva aquí 300.000. La vida ha sido tenaz, resistente y ha superado catástrofes naturales gigantescas. Es el mundo humano, el que hemos construido desde que empezamos a desarrollar sociedades complejas, el que se vería comprometido si la crisis climática se nos va de las manos. Claro que si eso sucede también impactará en otras formas de vida.

¿Este largo, seco y caluroso verano que hemos sufrido ha sido un aviso serio de lo que está por venir si no actuamos?

Sí. España forma parte del área mediterránea, un punto caliente de cara a los impactos derivados de la crisis climática. Este verano ha sido una poderosa llamada de atención porque el ciudadano de la calle ha podido darse cuenta de manera directa lo que significa tener 42 días de olas de calor, incendios de sexta generación y una sequía tremenda en buena parte del territorio nacional. Ha sido una manifestación de lo que nos espera y el mensaje que deja es que las políticas de adaptación al cambio climático tienen que ocupar un lugar preferente en la política nacional.

Hace un mes alcanzamos la cifra de ocho mil millones de habitantes. ¿Cómo se conjuga la lucha contra el cambio climático en un planeta cada vez más poblado y con mayor necesidad de extraer recursos?

Eso nos habla de la complejidad que supone reconducir la crisis climática. Es un número de habitantes muy relevante, pero es que además varios miles de millones de ellos pertenecerán en las próximas dos o tres décadas a las clases medias. Significa que aumentará su calidad de vida y también su demanda de bienes y servicios incluyendo más coches, más casas, más viajes y más objetos de consumo. Tenemos un tiempo limitado, hablamos de tres décadas para reconducir esto. Y tenemos que ser capaces de seguir proporcionando bienestar a las sociedades teniendo en consideración los límites ecológicos y transitando hacia un sistema energético sin carbón, petróleo y gas. Estamos en condiciones de caminar hacia una humanidad que a mediados de este siglo dependa mayoritariamente de energías renovables. Es un reto descomunal, pero las tecnologías ya se han desarrollado para que ese cambio se esté produciendo.

Si no nos salvan los políticos, ¿nos salvará la tecnología?

La respuesta a la crisis climática necesita de muchas cosas. La más importante, con mucha diferencia, es que los gobiernos nacionales adopten estrategias y planes dirigidos a la transformación de sus sistemas energéticos. Y es una transformación que se tiene que hacer forzosamente en los próximos 20 o 30 años. Pero después esas decisiones necesitan de un apoyo tecnológico y económico. Y otro factor fundamental es la presión de la opinión pública.

Asesoró a la ministra Teresa Ribera. ¿Se sintió escuchado?

La ministra conoce perfectamente la problemática de la crisis climática y de la transformación energética porque lleva veinte años en primera línea de la respuesta nacional e internacional a la crisis climática. Así que no hay que convencerle de nada. Nos dejó trabajar y teníamos una sintonía plena con el marco político que ella defendía para esta transformación.

Usted tiene una larga trayectoria escribiendo ensayos y artículos sobre la emergencia climática. ¿A veces ha sentido que predicaba en el desierto?

Sí, durante muchos años. Llevo 30 años en esta conversación, me formé en el Reino Unido y desde entonces no he dejado de pelear. Es verdad que entre 1995 y 2010 eran muy pocas las instituciones, gobiernos y administraciones que atendían de manera seria y rigurosa estas demandas. Explicar la crisis climática en este país exigía a veces mucha fortaleza interna para no bajar los brazos.