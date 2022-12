El exprofesor de matemáticas de la UIB, a quien la Audiencia condenó a 21 meses de multa por un delito de abuso sexual, cometido sobre una compañera de la banda musical de Marratxí, ha decidido recurrir esta condena ante el Supremo. A través de sus abogados, David Salvá y Pedro Horrach, apela a que se le aplique la denominada ley «solo sí es sí», al defender que con esta normativa los hechos por los que fue condenado no serían considerados delito de abuso sexual, sino únicamente una falta. Los abogados interpretan que esta nueva reforma legal sería más beneficiosa para el docente, que en estos momentos ya no da clases en la UIB.

Precisamente, la Universitat apartó al docente de la institución después de las denuncias presentadas por un grupo de alumnas, que señalaron que el profesor les había dedicado algunas propuestas de índole sexual. La UIB abrió un expediente para investigar los hechos. Al mismo tiempo, estas denuncias fueron puestas en conocimiento de la fiscalía, que llamó a declarar a las estudiantes. Las mujeres señalaron que el docente era una persona muy próxima a las estudiantes, a las que ofrecía que le propusieran reuniones de tutoría para despejar las dudas que pudieran tener sobre la asignatura. Las denunciantes señalaron que el profesor, para explicar las dudas que le planteaban, siempre resolvía los problemas con ejemplos de carácter sexual. Dos de las jóvenes señalaron que sabían que el docente realizó tocamientos por encima de las piernas sobre algunas alumnas. Y relataron que siempre les interrogaba por sus vidas privadas. La fiscal encargada del caso interpretó que los hechos que narraron las estudiantes no eran lo suficientemente graves como para imputar un delito contra la libertad sexual contra el docente de la UIB. Por esta razón, se archivó la investigación. La Universitat también archivó el expediente administrativo. El profesor pretende recurrir la decisión de la UIB, que le ha rechazado en las últimas convocatorias para obtener una plaza.