La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha calificado el traspaso de Costas por parte del Gobierno de "hito importante" surgido de una "buena negociación" y ha afirmado que las condiciones de la transferencia de competencias son "mejores que las de Andalucía, Cataluña o Canarias". Tal y como publicó Diario de Mallorca, el traspaso no ha sido un buen negocio para la Comunidad Autónoma por dos motivos principales: el Estado se reservaba el cobro del canon de las concesiones en dominio público y el Gobierno de España se reserva la última palabra sobre las decisiones que tomará el Govern en materia de Costas. Lo hará mediante un informe preceptivo que en caso de no ser favorable exigirá un periodo de negociación entre las dos administraciones. "No es cierto que el dinero se lo quede el Estado; recibimos más recursos económicos por kilómetros de costa que Canarias, prácticamente el doble, y más personal", ha declarado la socialista.

El Estado se reserva la última palabra sobre Costas en Baleares El portavoz de El Pi, Josep Melià, ha criticado que "el poder de decisión y el dinero se queda en Madrid" mientras Baleares "hace el trabajo" y ha recordado que el estatuto de autonomía "dice que la transferencia no incluye las concesiones de interés general". Armengol ha replicado a los regionalistas que "vivir con esta frustración constante tiene que ser un poco deprimente" por no celebrar la noticia: "A veces nos podemos alegrar de las cosas y podemos compartir la alegría".