La detención el pasado viernes de la eurodiputada socialista griega y vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, por presuntos sobornos de Qatar ha envuelto en la polémica al expresident de Balears y eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá. El exjefe del Govern de Balears con el PP preside el Grupo Amistad Qatar-Unión Europea creado en el seno del Europarlamento para defender las buenas relaciones entre la Unión y el emirato. Pese a que Bauzá ha defendido la apertura del país árabe, ha asegurado en sus redes sociales que "no me he llevado ni un euro por defender a Quatar".

"He defendido en el Parlamento Europeo que los avances de Qatar son una buena noticia para oriente medio. Lo creía y lo creo. Ahora bien: si se demuestra que han pagado a algún diputado o asesor para influir en ellos a su favor, hay que ser absolutamente contundente contra todos", asegura José Ramón Bauzá. El también exalcalde de Marratxí afirmaba en su defensa: "Huelga decirlo, pero por si acaso lo dejo aquí por escrito. Jamás he recibido, ni siquiera me han ofrecido, ni un solo euro por defender absolutamente nada. Todas mis reuniones han sido públicas, y cuando he viajado a Qatar lo he hecho siempre con invitación oficial". Huelga decirlo, pero por si acaso lo dejo aquí por escrito: JAMÁS he recibido, ni siquiera me han ofrecido, ni un solo € por defender absolutamente nada. Todas mis reuniones han sido públicas, y cuando he viajado a Qatar lo he hecho SIEMPRE con invitación oficial. — José Ramón Bauzá (@JRBauza) 10 de diciembre de 2022 La polémica se ha suscitado a raíz de que en pleno Mundial de Fútbol de Qatar se debatió una resolución en contra del emirato por la falta de derechos humanos, de derechos laborales o de derecho para las personas LGTBI. La vicepresidenta Kaili, detenida el pasado viernes en Bruselas por presuntos sobornos para limpiar la imagen de Qatar en Europa, salió en defensa del país árabe y José Ramón Bauzá había defendido estos mismos postulados hacía pocos meses. El eurodiputado mallorquín se fotografió con el embajador qatarí en 2021 y acudió de conferenciante al país árabe. En uno de estos viajes, Bauzá se congratulaba de la apertura, así como de los "avances" de Quatar y celebraba el fin del sistema de Kafala, un modelo de explotación laboral muy implantado en Oriente Medio. Algunos de estos tuits de Bauzá han sido recogidos por el periodista Idafe Martín, corresponsal del diario argentino Clarín, ya que han desaparecido del perfil del expresident de Balears, según revela eldiario.es. Todos Dios Qatar malo malísimo pero tenemos eurodiputados muy amigos de Qatar pic.twitter.com/Ss8H7Vve85 — Idafe Martín Pérez ✍️🚴 (@IdafeMartin) 22 de noviembre de 2022