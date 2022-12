La detención el pasado viernes de la eurodiputada socialista griega y vicepresidenta socialista del Parlamento Europeo, Eva Kaili, por presuntos sobornos de Qatar ha envuelto en la polémica al expresident del Balears y eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá. El exjefe del Govern de Balears con el PP preside el Grupo Amistad Catar-Unión Europea creado en el seno del Europarlamento para defender las buenas relaciones entre la Unión y el emirato. Esta tarde, Bauzá ha decidido suspender el citado grupo "de motu propio como presidente y hasta que se resuelve la investigación por los graves acontecimientos vividos estos últimos días", ha indicado hace unos minutos el expresident del Govern a este periódico.

El eurodiputado Mallorquín ha asegurado también que está "absolutamente tranquilo de mis actuaciones con Qatar, ya que todas las relaciones que he mantenido con el país árabe han sido a través de la embajada y todas mis visitas se han realizado con invitación oficial". José Ramón Bauzá añadió que "ello no tiene nada que ver con la trama criminal que se investiga a través de una ONG italiana con la que yo no he tenido nada que ver".

Según Bauzá: "Ha sido una auténtica sorpresa lo ocurrido con la vicepresidenta Ega Gali y ni yo ni nadie habíamos sospechado que se pudiera producir hechos tan graves con la intervención de 600.000 euros. De hecho, lo que se investiga es blanqueo de capitales y delitos muy graves en las que está implicada ni más ni menos que la vicepresidenta del Parlamento Europeo".

Sobre si ha cambiado su percepción de Qatar tras el escándalo, Bauzá reconoció que "la única democracia que hay en la península arábica es Israel, el resto no lo son, pero creo que la Unión Europea debe estar al lado de estos ciudadanos y cada pequeño avance que se consiga en favor de los derechos es muy importante". El expresident reconoció que ha viajado en varias ocasiones a Qatar, pero también lo ha hecho a Arabia Saudí, Abudabí o Israel como miembro de la Delegación del Parlamento Europeo en la península Arábica".