Los mallorquines afrontan las Navidades más caras

«Los precios se están disparando de forma increíble, prácticamente de un día para otro», asegura el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Balears (Consubal), Alfonso Rodríguez. «Y esperamos que en estas fechas aún suban más», advierte. «Sobre todo el pescado, el marisco y las carnes selectas». La afirmación de Rodríguez no es una apreciación sin más, sino que remite a un dato que han calculado desde la entidad a partir de una comparativa realizada entre diciembre de 2022 y el mismo mes del año pasado. «Hemos hecho seguimiento de 15 productos básicos de la cesta de la compra en dos supermercados y el resultado es que en un año los precios han subido en las islas un 70,72%», señala. «Si nos vamos más allá de estos 15 productos, podríamos decir que casi hemos doblado los precios de lo que llevamos en la cesta de la compra, y con la Navidad va a pasar lo mismo: será el doble de cara que en 2021», asevera. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha echado cuentas y asegura que el gasto navideño se disparará, en general, en 735 euros por persona, un 15% más que el año pasado.

La porcella, por las nubes

En los mercados municipales de la isla, los consumidores contienen la respiración cuando se les pregunta por los precios. «Está todo carísimo. Por ejemplo, la porcella. Dicen que este año hay menos y van a 130 euros cuando el año pasado la pagué a 90», lamenta Catalina Alemany, clienta del Mercat de l’Olivar. «Igual que el foie de pato, es que ni hay. Siempre compro porque le pongo en los canelones y, en Makro, el que yo solía pagar a 25 euros ahora costaba 60», expone.

En Can Comas la porcella entera cuesta 110. «Ha subido un 20% por la inflación y porque hay mucha demanda», comenta el carnicero Javier Conde. «El cordero también ha subido, un 10%».

Carolina Sastre es la tercera generación del puesto de carnes mallorquinas Miguel Sastre. «El cordero lechal de aquí lo tenemos al mismo precio que el año pasado, a 24,90 euros», detalla. «Los cochinillos están a 120 euros la pieza y la porcella de la isla a 140 euros la unidad», explica. «Es cierto que la gente quiere lechona de la isla. Aquí tenemos de porc negre. Es cara, de acuerdo, pero si compras un poco de marisco o jamón de Jabugo, ya te sube a eso. Al igual que si pides medio kilo de gambas rojas, que te pueden salir a 70 euros y sólo comen dos personas. De una porcella de cinco kilos comen diez: por lo que sale a 12 euros por cabeza», calcula. «No es tanto», considera.

Pese al elevado precio de la lechona autóctona, Carolina asegura que la gente la sigue comprando. «La gente la quiere de aquí, de Mallorca». La carnicera recuerda perfectamente los precios del año pasado. «La porcella iba a 120 y el cochinillo a 95. Han subido entre 20 y 25 euros la pieza. Pero si el carnicero tuviera que subir los márgenes habituales, iría mucho más cara, entre 150 y 180 euros. Aplicamos un beneficio más pequeño, hemos de ajustarnos a la realidad. A nosotros nos han subido también los costes, la luz, etc., como a los productores, que por eso han hecho menos porcelles», explica. La vendedora advierte que la lechona volverá a subir en los próximos días. «Se incrementa unos diez euros cada semana. Llegará a 150. La semana antes de Navidad ya no subirá más».

Menús de siempre

Si se atiende a los precios de lonja más recientes recogidos por la conselleria de Agricultura, la porcella empezó su carrera de ascenso el pasado 17 de octubre. La semana del 9 de diciembre, los productores la vendieron a 75 euros; la del 2, a 70, y la del 25 de noviembre, a 65.

Pese a estos incrementos, muchas familias aseguran que no renunciarán a los menús de siempre. «Nosotros nunca hemos tirado la casa por la ventana», comenta Aina Sans. «Los precios están bastante altos, es cierto, pero la gente piensa que, bueno, es una vez al año Y acabas comprando».

Otro cliente del Olivar, Francisco González, sale indignado del mercado. «Es una vergüenza. Dicen que van a subir las pensiones. ¿Y cuánto? ¿En lugar de ganar 1.000 serán 1.080? Con eso te comes lo que se comió Manolete. El Estado debería intervenir directamente sobre los precios. Nosotros vamos a comer lo mismo de cada año, pero tendremos menos dinero para gastar en otras cosas», asegura.

En la zona de las pescaderías, las cifras que marcan el género aún no han tocado techo. Sucede siempre la última semana, cuando la demanda registra un pico y no es raro que además se presenten problemas con la distribución de productos justo antes de fiestas. De momento, los precios no están más altos que el año pasado. Para Joan Ferragut, de Pescados Ferragut, «están incluso más bajos que en 2021 porque hay más cantidad este año». Los clientes hace dos semanas que piden pescados para hacer al horno: dèntols, pargos, anfós, lubinas, doradas, gallos... «El calamar relleno es otra receta navideña , por eso estoy vendiendo muchos, el de bou ya se ha terminado hoy. El de potera, que es el que se come sin nada, no se ha disparado de momento. Si hace buen tiempo, los precios no se desbocarán, pero en el momento que haga temporal, se incrementarán», opina el pescadero.

Pescar sin restricciones

El presidente de OpMallorcamar, Pedro Mercant, asegura que este año los pescadores de la isla cuentan con una ventaja respecto a años anteriores: «Van a poder salir a pescar todos los días porque no tienen restricciones de jornada. Las que había por ley ya las han cumplido todas en el resto de meses del año», cuenta. «Pensamos que el mercado estará suficientemente abastecido de nuestros productos para poder competir con lo que viene de fuera», señala.

Mercant subraya que éste ha sido un mal año para la gamba y el marisco en Mallorca. «Pensamos que el calor que ha hecho ha tenido que ver. Ha habido gamba pequeña, la misma cantidad que el año pasado, pero nos ha faltado tamaño y la captura ha sido irregular», sostiene. «Por eso es complicado decir a cuánto se pondrá de precio. En cambio, el calamar de bou ahora está asequible».

Llampuga a buen precio

El presidente de la Organización de Productores de Pescado considera que es posible comer pescado de calidad a bajo precio capturado por barcas de Mallorca. Se refiere a la llampuga. «Por el calor que ha hecho este año, todavía hay en nuestras aguas y ahora su gran tamaño permite filetearla muy bien y se puede congelar. Va a cinco o seis euros el kilo. Vale la pena», apunta.