El PP ha pedido una solución para los educadores sociales del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) afectados por el proceso de estabilización del Consell de Mallorca.

Según explicó la formación , es una «injusticia» que algunos de estos trabajadores, «después de décadas de experiencia, no puedan presentarse y optar a su plaza porque no disponen de la titulación requerida cuando hasta ahora se había exigido».

«No se explica que las personas que ahora trabajan no se puedan presentar y no se valore la experiencia y dedicación de tantos años», han reiterado, al tiempo que han lamentado que, «después de toda una vida dedicada a esta profesión, se queden sin trabajo y a la espera de su cese, y sin opción de indemnización».

Por otro lado, han asegurado que los empleados que cuentan con la titulación para acceder a la especialidad de educador social «no verán reconocida su experiencia completa ni su antigüedad de años previos a obtener el título». Así, el PP ha anunciado que presentarán una moción en el pleno de la institución insular del próximo 15 de diciembre para instar al Consell a reconocer la experiencia laboral completa.