Més plantea que la ecotasa se pague con la compra del billete de avión

Las propuestas para modificar la ecotasa se van sucediendo a medida que se acercan las elecciones de mayo de 2023. Més per Mallorca plantea ahora la posibilidad de cobrar la ecotasa directamente en la compra del billete de avión para aquellos ciudadanos no residentes que cojan un vuelo con destino a las islas. Se aplicaría de la misma forma que cualquier tasa aeroportuaria y este cambio provocaría que aquellas personas que viajen a las islas pero no se hospeden en establecimientos turísticos también tuvieran que pagar la ecotasa.

El planteamiento inicial vendría acompañado de excepciones para trabajadores de temporada o casos específicos. Francia ya planteó una medida similar que afectaba a las aerolíneas que hacían trayectos al exterior del país, con excepción de Córcega o territorios de ultramar. La formación ecosoberanista ha enviado una misiva a la nueva secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, que hasta ahora era directora general de Turismo del Govern, en la que celebran su nombramiento y aprovechan para emplazarla a iniciar la negociación para concretar la viabilidad de esta medida, pese a que solo podría realizarse con la colaboración del Gobierno. Detallan que en Madrid «demasiadas veces les cuesta entender lo que pasa en la periferia, y nosotros sabemos cómo de periféricas son las Illes Balears respecto a las políticas que piensan y desarrollan los llamados poderes centrales». Ecotasa en Mallorca | La patronal hotelera: «No estamos de acuerdo con el impuesto y mucho menos con una subida» El coordinador general de Més y candidato al Govern, Lluís Apesteguia, enfatiza que durante este tiempo «hemos podido compartir fructíferas reuniones en que, más allá de los lógicas y sanas discrepancias que existen en un ejecutivo multipartido, hemos avanzado en una línea capital para nuestro pequeño país: la diversificación económica». Según afirma, esta debe ir acompañada de un «decrecimiento del peso del sector turístico, que tiene que avanzar en calidad y sostenibilidad». En este sentido, reivindica la ley de Turismo aprobada este mismo año y reclama a Morillo que aporte esta visión al Gobierno español «que de momento no solo no la comparte sino que la ha boicoteado con una gestión de puertos y aeropuertos completamente ajena al proyecto de transformación económica que las instituciones isleñas hemos empezado a llevar a cabo». Expertos reclaman subir la ecotasa para combatir la masificación turística en Mallorca Asimismo, pide a la secretaria de Estado que trabaje «en cumplimiento del punto 15 del artículo 32 del Estatuto de Autonomía» para hacer efectiva la participación de las instituciones autonómicas en la gestión de todos los puertos y aeropuertos: «Se que esto no entra en tus competencias directas, pero los dos sabemos que la gestión es una herramienta básica para definir el modelo turístico de Balears, y no solo porque esto nos permitiría regular los flujos, con una importante incidencia en la desestacionalización y el decrecimiento, sino porque podríamos replantear el Impuesto de Turismo Sostenible».